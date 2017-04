La primera cacerolada partirá hoy a las 12.00 desde Maestranza a la Plaza de África

“No vamos a dejar ni un día más, llevan mucho tiempo en el cargo los responsables de que Ceuta ya no sea la que era, llevamos tiempo pidiendo que la seguridad en Ceuta mejore, la ciudad solo pide un trabajo bien hecho por los que nos gobiernan y a la vez nos tienen que proteger, pues pusimos toda nuestra confianza en ellos y ni si quiera nos dan las gracias”. Con este mensaje el grupo de Facebook ‘Ceuta Insegura’ presenta la primera cacerolada que tendrá lugar hoy, a partir de las 12.00 horas, tomando como punto de partida la plaza de Maestranza y el final, en la de África, frente al Ayuntamiento. Los organizadores han llamado a la participación de los ceutíes para protestar por los sucesos ocurridos y reclamar a las autoridades que den mayor seguridad a los ciudadanos. “No vamos a permitir que seamos un grupo mudo ni ciego, saldremos a la calle por nuestro derecho no solo nos verán esta vez, nos escucharán aunque no quieran”, reflexionan en el grupo. La cacerolada partirá de Maestranza hacia la calle Real, pasando por la Plaza de los Reyes, Calle Camoens, Paseo del Revellin, Plaza de la Constitución, Paseo Alcalde Sanchez Prado, hasta la Plaza de África. “Será entonces allí, donde cualquier ciudadano podrá expresar su malestar y donde se leerán varios manifiestos”, explican. Se ha instando a los participantes a que porten camisas blancas o negras, con los colores de la bandera de Ceuta, y a que hagan sonar sus cacerolas. “Queremos que ese día toda Ceuta participe, andando, desde sus ventanas, esperándonos en las plazas, de donde os sea posible nos acompañéis con nuestra nueva arma, el ruido, el ruido del pueblo unido por el bien de nuestra ciudad”, completa.