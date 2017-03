APDH alaba la actuación en el rescate de pateras en Ceuta y Estrecho

Es un protocolo de actuación que, por desgracia, está bien engrasado. Tanto en Ceuta, como en la zona del Estrecho y en el Mar de Alborán, cuando se da la voz de alarma de una embarcación a la deriva con inmigrantes a bordo se activan los equipos de emergencias para tratar de rescatar a todos con vida. A veces se logra y otras no. Pero se trata de una coordinación altamente profesionalizada entre los diferentes cuerpos y equipos implicados Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y oenegés que desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Andalucía que no pueden dejar pasar por alto. Sin embargo, la buena actuación de los equipos de emergencias pone en evidencia, una vez más y en opinión de la APDH, la falta e ineficiencia de las políticas del Gobierno español para frenar la llegada de pateras. Ana Rosado, miembro de Solidaridad Internacional en APDH en Cádiz, remarca que en tanto el Ejecutivo no habilite vías de entrada al país legales y reguladas, los inmigrantes se verán obligados a poner en riesgo sus vidas embarcándose en una patera.



Es una de las conclusiones que recoge el informe sobre la Frontera Sur que APDH Andalucía presentará esta semana en Sevilla del balance y análisis de la inmigración en esta parte del Mediterráneo. Se trata de un documento que recoge un amplio trabajo de investigación llevado a cabo por los miembros de la APDH especialmente en la interceptación y rescate de pateras en la zona del Estrecho y Mar de Alborán. En ambas zonas han observado que se aplican diferentes protocolos en tanto a la situación de búsqueda de una patera en el Estrecho es menos dificultosa que en el mar de Alborán, pero que pone en evidencia esa falta de políticas que no obliguen a los inmigrantes a arriesgar sus vidas.



Y es que, a pesar de que se salvan muchas, gracias a la profesionalidad de nuestros equipos de emergencias, remarca Rosado, aún siguen muriendo otros muchos en el mar, sin ir más lejos este fin de semana se han rescatado tres cuerpos, apostilla la activista en la costa gaditana. Por tanto, “ni las devoluciones en caliente” ni las medidas del Gobierno están dando resultado, apostilla Rosado, para frenar la inmigración ni para garantizar la vida de estas personas ni para eliminar o luchar contra esas mafias.



Además, el informe sobre la Frontera Sur cuenta con diversas colaboraciones así como los resultados del trabajo de investigación realizados también al otro lado de la frontera, en Marruecos, con entidades que trabajan y ayudan a la población migrante.