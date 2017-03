La Policía Portuaria tuvo que intervenir ante un enfrentamiento a pedradas; además se interceptó a 22 adultos en trajes de neopreno

Noche de auténtica presión en el puerto. Una noche con dos grupos de actores bien distintos: por un lado los menores y, por otro, adultos magrebíes que intentan escapar enfundados en trajes de neopreno. En ambos sucesos tuvieron que intervenir componentes de la Policía Portuaria, en uno de los servicios de mayor presión migratoria que se conocen.



Casi un centenar de menores protagonizó una auténtica batalla campal en la zona portuaria, llevando a la intervención de los agentes además de la Policía Nacional. Hubo lanzamiento de piedras y enfrentamiento pero ante la llegada de las fuerzas de seguridad salieron corriendo del lugar. La amplia mayoría estaba bajo los efectos del pegamento. En un microbús se encontró además a una veintena de estos niños. Un número excesivo de menores que, según fuentes policiales, se atribuye a la llegada de niños que se habían ausentado durante el fin de semana del lugar, estando algunos de ellos en Marruecos. La entrada en Ceuta se produce en muchas ocasiones de la mano de sus propios progenitores. No se sabe por qué motivo empezó la pelea pero todos terminaron participando hasta que llegaron las patrullas.



Por otro lado, la presión en el mar fue también inusual. Hasta 22 magrebíes fueron localizados enfundados en trajes de neopreno con los que intentan alcanzar los ferry para colarse, metiéndose por debajo del cantil. Existe una auténtica mafia de venta de este tipo de trajes, que son adquiridos por los inmigrantes, buena parte de ellos argelinos que residen o no en el CETI. Una vez que son interceptados son puestos en libertad, al estar aún sus expedientes en trámite. La presión fue exagerada hasta el punto de que hacía tiempo que no se recordaba noches así, con tanta cantidad de personas intentando colarse en los barcos de esta manera. Hay magrebíes que han fallecido en el intento, pero esto no asusta a otros compatriotas que siguen intentándolo.