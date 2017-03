El portavoz de Caballas le faltó al respeto al portavoz del partido naranja, Javier Varga

Nunca Juan Luis Aróstegui, a lo largo de su vida parlamentaria, se ha dirigido así a ningún otro compañero y más siendo de la oposición. Muchas personas comentaron que la reacción del portavoz de Caballas fue desmedida: los ojos se le salían de las órbitas y con el dedo índice apuntándole le dijo: “Silencio”. Y es que en la relación del ‘caso Emvicesa’ desde su inicio llegó un momento en que dijo que Ciudadanos apoyó la lista fantasma. Varga le dijo que no era verdad y Aróstegui se salió de madre.

Largo discurso



Lo cierto es que el político vocalista tuvo un discurso largo, muy largo, de manera que el mismo presidente Vivas le tuvo que pedir en varias ocasiones que fuera acabando. Comenzó señalando que existía una opinión extendida y generalizada de que se cobraba por la concesión de vivienda de VPO y “eso es abusar de la necesidad de familias para cometer un delito por acceder a una vivienda pública. No podíamos denunciar por falta de pruebas”. Recordó que el presidente de la Ciudad reunió a las formaciones políticas dos días después de las elecciones autonómicas de 2015 y “entonces le dijimos que había que acabar con esa corrupción en el mundo de las viviendas públicas”. A los pocos días de esta reunión resulta que salió la lista fantasma y “Ciudadanos apoya ese listado, luego cuando este partido nombra en la Comisión Local de la Vivienda a un señor que estaba relacionado con la lista se podía entender todo”.



Luego, se produjo la denuncia del Gobierno en el Juzgado y Aróstegui explicó que Caballas era partidario de esa medida, “porque creíamos que era bueno que el poder judicial interviniera y estamos seguros que esto marcará un antes y un después en la política de nuestra ciudad. Gracias a esa iniciativa de denunciar, que no fue apoyada por todos”.



Siguiendo con el relato analizó que “de pronto, nos hemos visto sorprendidos con que los miembros de la Comisión Local de la Vivienda se encuentren en libertad con cargos.

Dificultades para Caballas



Para nosotros es duro y difícil esta situación de Mohamed Alí, pero queremos ser respetuosos con todos los principios. No es normal que un concejal de la oposición que no ha gobernado en los 14 años que lleva en la Asamblea esté involucrado”. Insistió en que el secreto del sumario impide, por supuesto, conocer las cosas, “porque es fácil subirse a la hora de los sinvergüenzas y los carrroñeros. Cuando exista la posibilidad de discutir políticamente lo haremos y si Mohamed Alí no ha tenido una actuación correcta, entonces él mismo será consecuente en sus planteamientos. Mientras, esa marabunta de descerebrados nos tendrá enfrente, porque no se pueden consentir los linchamientos”. así.



Aróstegui dijo que, ahora mismo, de lo que más se habla en Ceuta es del ‘caso Emvicesa’ y lo que no se puede es que en el pleno de la Asamblea se pasara un mes después de puntillas y que nadie dijera nada. Fue la razón para su largo discurso.



Cuando él volvió a tocar el turno al mismo Javier Varga, lo cierto es que señaló que no quería entrar para nada en la trampa que había tendido el mismo Juan Luis Aróstegui y que él seguía adelante con su moción que se centraba en que por parte de la Asamblea se produjera un pronunciamiento sobre que en el próximo Reglamento de la Asamblea se aborde que una de las causas por la que un diputado podría cesar en sus funciones sería el estar investigado en causas de corrupción.



Lo que es difícil de entender es que al final Caballas votara a favor de la propuesta de Ciudadanos que, en definitiva, su fondo es que no se vuelvan a repetir casos como el de Mohamed Alí, investigado y permanece en la Asamblea.