Hasta que no esté garantizada la seguridad de porteadores y agentes policiales no volverá a abrir sus puertas

El viernes pasado, en la reunión que mantuvieron mano a mano la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, se acordó el cierre del paso del ‘Tarajal II’ durante una semana para tomar nuevas medidas que garanticen la seguridad de las personas que pasan desde Marruecos para transportar las mercancías hacia el vecino país. Cuatro días después de tomarse este acuerdo, lo cierto es que no existe seguridad en que el nuevo paso pueda ser reabierto nuevamente el lunes de la semana que viene porque son muchas las circunstancias que deben darse para que esa seguridad de los porteadores esté garantizada y también de los policías.



Y la pregunta es lógica: ¿qué medidas se deben tomar para que la seguridad esté garantizada?. Todos los expertos consultados y que están participando en las mencionadas reuniones de coordinación siempre tienen la misma respuesta: que haya un menor número de compradores y eso se logra con varias medidas, entre ellas, por supuesto, las negociaciones con el vecino país. Pero también se está viendo la posibilidad de la limitación del comercio del fardo. Se habla incluso que si hay menos mercancía habrá menores porteadores. Con lo cual, como es lógico, esa lucha pasa igualmente por complicar, lo máximo posible, a ese gran número de trailers que entran todos los días en Ceuta y que, en muchas ocasiones, suponen un fraude para las propias arcas autonómicas. Es uno de los objetivos que se ha marcado Servicios Tributarios de Ceuta.



Indudablemente, hay también posicionamientos que no está dispuesta la Ciudad a pasar por alto. Aunque el mismo Gobierno de la Nación haya reconocido, a través de una respuesta parlamentaria, que la Policía Local no tendría competencias en el ‘Tarajal II’, el mismo portavoz del Gobierno reconoció que la Local está allí por petición del delegado del Gobierno y cumpliendo con la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que señala que las policías locales son auxiliares del Cuerpo Nacional de Policía en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, no se está dispuesto desde los cargos del Gobierno del presidente Vivas, comenzado por él mismo, que a los agentes de la Policía Local se les vuelva a someter a la misma presión que tuvieron los cuatro primeros días de funcionamiento con un incremento de porteadores que llegó a las 10.000 personas. Tanto por la seguridad de estos ciudadanos marroquíes como por la seguridad e integridad de los mismos policías locales. Se entiende que no es normal que solamente este Cuerpo, con unos 16 agentes, fueran los que tuvieran que estar durante cinco horas al día luchando para organizar unas colas que de por sí ya son difíciles de ordenar. Esa presión se ha garantizado que no volverá a ocurrir. El Gobierno tampoco pierde de vista que ya dos sindicatos con representación en la Policía Local le han pedido al presidente que retirara de allí a los agentes al considerar que no era competencia de este Cuerpo la realización de las mencionadas actividades.



Por supuesto, se quiere cumplir con la promesa de que con una semana sería más que suficiente para que se tomen las medidas, sin embargo, por encima de todo estará esa seguridad, aunque no se quiere perjudicar ni a los comerciantes del Tarajal, ni a los miles de marroquíes que viven del propio porteo.

El retraso en los informes por parte de Fomento

Otro de los asuntos que también ha estado encima de la mesa durante las reuniones que se están manteniendo estos días en la Delegación del Gobierno es la necesidad que se tiene de contar con parcelas adecuadas que permitan concentrar a los porteadores y que los mismos no deban formar las colas en los interiores de los polígonos, para que desarrollen su actividad comercial con normalidad. Y el problema radica ahora mismo en la lentitud de los informes que debe emitir Fomento para la firma de un convenio con la empresa Jomasa que es la propietaria de uno de esos terrenos.

Negociaciones directas entre los dos Gobiernos

Cuando por parte de la Delegación del Gobierno se estuvieron dando plazos para la apertura del nuevo paso de mercancías, ya llegó un momento en que viendo que no se podía cumplir porque no había un compromiso cierto por parte de Marruecos (no olvidemos que al final es una decisión de dos partes y de dos estados soberanos), el mismo delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, manifestó que ya se había escapado del control de la Delegación esa fecha de apertura, puesto que se habían iniciado una serie de negociaciones al más alto nivel entre los Gobiernos de España y Marruecos. Cuando esos acuerdos se cerraron ya entonces se decidió que el 27 de febrero era el día indicado para el cierre del Biutz y la apertura del ‘Tarajal II’.



Cuando comenzó a verse que el número de entradas se estaban no solamente duplicando, sino llegando incluso a estar cerca de triplicarse si se comparaban con el mejor de los días en el Biutz, resulta que todos las partes coincidieron que la única fórmula era el reducir el número de porteadores que estaban entrando todos los días en nuestra ciudad. Se consideraba, por supuesto, que el ‘Tarajal II’, a pesar de haber sido diseñado para una salida diaria de unas 4.000 personas se había comportado estupendamente, porque había sido capaz de recoger incluso al doble. No olvidemos que con el cierre a la una de la tarde siempre quedaban varios cientos en Ceuta.



Por esta razón, al igual que sucedió con la apertura del nuevo paso, desde Delegación se ha solicitado al Ministerio del Interior, cuyo máximo responsable es Juan Ignacio Zoido, que entable negociaciones con Marruecos para que sea este país el que limite la entrada de ciudadanos desde su lado, porque es la única fórmula para buscar la tranquilidad de todos. Por tanto, en estas fechas se estarán manteniendo estos contactos. Tampoco sería nada extraño que hasta el mismo Vivas haya hablado con el titular de la cartera de Interior.