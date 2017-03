Así definía un miembro de la Policía Local lo que estaban padeciendo en el interior de los polígonos desde que se produjo la apertura del ‘Tarajal II’ desde el pasado lunes. Si el primer día fue tranquilo, dentro de que suele ser una puesta en marcha, a partir del martes la cosa ha ido a peor, sobre todo por dos razones primordiales: en primer lugar, por ese efecto llamada que se ha producido en Marruecos y que ha provocado que con el paso de las jornadas se incrementara el número de porteadores que llegan a Ceuta y, en segundo, porque la colaboración por parte de la Unidad de Intervención Policial ha sido nula.



La escena que se puede narrar es significativa. Si una persona se situaba en la misma esquina donde se encuentra el colegio Príncipe Felipe, de entrada, se divisaba a una pareja de la Policía Local que impedía la llegada de vehículos al aparcamiento contiguo al centro, porque por ahí suben los porteadores cuando llegan a Ceuta. Y, luego, en poco más de cien metros cuadrados un total de cuatro vehículos de la UIP. Uno cortando el acceso al vial que da entrada al polígono de la Chimenea; otros dos, justo al lado de donde están los gálibos que permiten el control de los bultos y un cuarto en la cuesta que lleva hacia la siguiente entrada a los polígonos. Esa tranquilidad se transformaba en una absoluta locura a partir de veinte metros más adentro, a partir de la entrada al polígono de la Chimenea donde ya los agentes de la Policía Local, en concreto un grupo de la UIR tenían la obligación de controlar una fila de miles de porteadoras y que tenía más de 300 metros de longitud. Unía el ‘Tarajal II’ con el antiguo ‘Biutz’. Allí, hasta los agentes del GOA de la Policía Local, de paisano, se vieron en la obligación de ayudar a sus compañeros echando una mano. Y al frente de todo este dispositivo el superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega.



Aunque los expertos en el control de grandes masas son los miembros de la UIP, son los locales, sin una mala cara, los encargados de ese control. Tienen que sudar la camiseta, desde luego, para que no haya una desgracia porque no hablamos de una situación nada normal. Profesionales que cumplen con su deber, aunque por dentro echarán de menos la ayuda de los compañeros de otro Cuerpo.



Hoy, está prevista la primera de las reuniones de evaluación. Políticos y profesionales pondrán encimada la mesa los informes de lo que allí han visto durante estos primeros cuatro días. Y, desde luego, la Ciudad que parte de la base que seguirá colaborando todo lo que pueda en las labores que son propias del Cuerpo Nacional de Policía, también dirá que solos no pueden. Que el ‘Tarajal II’ no tiene nada que ver con el ‘Biutz’. Que es el doble de personas las que llegan y las que salen y que, con una 20 escasa de hombres es imposible hacer más.



El mismo presidente Vivas manifestaba ayer en Onda Cero que “el primer día se funcionó muy bien y a partir del segundo han comenzado los problemas. Los profesionales de la Local saben que el Tarajal es un punto crítico de Ceuta y no quieren eludir su responsabilidad. Es un asunto que nos afecta a todos y entre todos debemos resolverlo. En la reunión se efectuará un análisis riguroso y reflesivo, tomándose las decisiones necesarias”.

Efecto llamada: Las mujeres cuadruplicaron a los hombres



Mientras que en la jornada del miércoles el número de hombres y mujeres dedicados al porteo estaba igualado, lo cierto, es que el jueves hubo cuatro veces más hombres que mujeres. Los primeros pasaban inmediatamente porque no había presión; para el resto, más de 300 metros de fila.

Los 4 frentes del TARAJAL

Cerrados los accesos: Los empresarios del Tarajal ordenaron no abrir la puerta de La Chimenea y Obimace debió romper los candados

El gran problema que se produjo a primera hora de la mañana en el ‘Tarajal II’ fue que la puerta de acceso al polígono de la Chimenea, por donde salen todos los porteadores en dirección al nuevo paso de mercancías se encontraba cerrado. Por orden de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, personal de Obimace se desplazó hasta el lugar y rompieron los candados y de esta manera se abrieron las puertas. Ello hizo que el inicio de las actividades se retrasara unos 30 minutos y los primeros porteadores con bultos no pasaran hasta las ocho menos cuarto de la mañana. Al final, resultó que las puertas estaban cerradas porque así lo habían decidido los propietarios de las naves, según nos confesó su presidente, Mohamed Ahmed. Ellos ordenaron a sus vigilantes de noche que abrieran todos los accesos menos ése, ya que querían que la entrada y salida de porteadores se hiciera por la entrada que está más cerca de la ITV. Están dispuestos a acudir al Juzgado porque presentarán una denuncia ya que consideran que se trata de un recinto privado y que nada más que se puede acceder rompiendo los candados si llevan una orden judicial que, por supuesto, no contaban con la misma. El problema está servido.

Por la Chimenea, solo salida: La entrada de los porteadores se realizaba por la zona más cercana a la ITV

Cuando el pasado lunes se abrió por primera vez el paso de los porteadores, tanto la entrada como la salida se hacían por la puerta de acceso de los polígonos de La Chimenea. Pero como tanto el martes como el miércoles el efecto llamada ha superado todas las previsiones y ahora mismo se ha duplicado la entrada de porteadores de la primera jornada, las autoridades policiales han decidido que en previsión, cuando los marroquíes van entrando por el ‘Tarajal II’ se les desvía hacia la zona de entrada que está más cercana a la ITV. Una previsión para que haya una mayor fluidez en este maremagnun en que se ha convertido el nuevo paso de mercancías.

Tras cerrar la entrada sobre las 11.00 horas: Los hombres siguieron entrando por la frontera

A las once de la mañana se cerró por parte del Cuerpo Nacional de Policía la entrada de porteadores por el ‘Tarajal II’. Sin embargo, dada la poca afluencia de hombres, varios centenares más se desplazaron hasta el paso fronterizo tradicional y llegaron nuevamente a los polígonos. Ahí se les puede ver cuando pasaban al lado del colegio Príncipe Felipe.

Mientras, la local se ve superada en el interior de los polígonos, la UIP seguía parada en la entrada del Tarajal II con tranquilidad

En nuestra edición de ayer dábamos cuenta que mientras que la Policía Local es la encargada de batallar con los porteadores en el interior de los polígonos del Tarajal, la Unidad de Intervención Policial continúa con sus furgones en las zonas de acceso, totalmente a la expectativa, por si se produce algún altercado de orden público. No parece explicable que mientras que la Local no da a basto para atender las situaciones de control de las filas, no haya una colaboración de la UIP. Responde a las órdenes que tienen por parte de sus mandos. Una situación que, a buen seguro, se analizará la semana que viene en una reunión prevista en Delegación del Gobierno.