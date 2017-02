La Ciudad ha encargado un informe patológico a la empresa Tragsa, que determinará el estado de las instalaciones

Hace unos meses que la Ciudad encargó la elaboración de un proyecto para la reforma del polideportivo Díaz Flor, aquejado de numerosas deficiencias estructurales. Sin embargo, y dado el estado en que se encuentran estas instalaciones, finalmente el Ejecutivo autonómico ha optado por la redacción previa de un estudio patológico que determine la viabilidad de llevar a cabo esta rehabilitación. Y es que la alternativa a esta actuación sería el derribo de este mítico edificio para ser sustituido por nuevas dependencias deportivas. Una decisión que pasaría por la partida presupuestaria que sería necesaria para acometer cada una de estas obras.



Tragsa es la empresa encargada de acometer el estudio de viabilidad que dará a conocer el estado de la estructura, además del cumplimiento o no de los requisitos necesarios exigidos en materia de accesibilidad. Este punto, no obstante, no se cumple debido a la existencia de importantes barreras arquitectónicas: aseos no adaptados o ausencia de un ascensor que posibilite el traslado de una persona con discapacidad física dentro del polideportivo.



De optarse por llevar a cabo una reforma del polideportivo, se actuaría en varias líneas: una de ellas sería la reforma del pavimento de la pista deportiva, cuyo deficiente estado obliga a sustituirlo por completo por un suelo de última generación, que debe responder a una serie de características como aislamiento acústico, resistencia eléctrica, reacción al fuego, capacidad antideslizante, resistencia a la abrasión, absorción del choque o el rebote controlado de la pelota.



Una segunda actuación consistirá en la aplicación de un tratamiento contra la corrosión a la estructura metálica del pabellón, ya que se ha comprobado que algunos puntos presentan una importante oxidación e incluso los trozos oxidados caen en la piscina. Aquí, por tanto, será necesario acometer un saneamiento completo para proteger la estructura de la humedad que la aqueja, especialmente en la zona que rodea la piscina. Precisamente en los alrededores de la misma, concretamente en las zonas bajas, los pilares están gravemente dañados por la humedad, por lo que ese área se revestirá con ladrillos y un un material aislante de la humedad.



Los técnicos también han podido comprobar la existencia de fugas en la piscina, cuya agua termina vertiéndose en el terreno del alrededor. Al parecer, esta fuga se produce por el mal estado de la instalación de vaciado y llenado de agua.



La condensación de la humedad también es otro de los problemas, al no existir un sistema de extracción de aire o de ventilación adecuado, lo que deriva en un alto porcentaje de humedad, tanto en el edificio en general como en la piscina y vestuarios.

Las instalaciones deportivas se construyeron a tres metros bajo tierra

Uno de los motivos que ha derivado en el estado en que se encuentra el ‘Díaz Flor’ es su ubicación en un sótano, ya que tanto la piscina como la pista polideportiva y los vestuarios se encuentran tres metros bajo tierra. Tan solo las gradas se levantan a ras de suelo y esta distribución puede haber sido uno de los motivos del importante deterioro que ha sufrido este edificio.



Precisamente, la obra acometería una reforma de los vestuarios, los cuales presentan desprendimiento del alicatado.



Además, y de acometerse el proyecto de reforma, se incluirá la colocación de una nueva ‘chapa sandwich’ sobre el techo cubierto, en sustitución de la que se instaló hace años con el objetivo de evitar la filtración del agua de lluvia y permitir un adecuado aislamiento térmico. Al colocarlo, no se tuvieron en cuenta unas zonas translúcidas que permitían el paso de la luz, provocando áreas más lúgubres de lo habitual. Ahora será necesario eliminarlo para colocar una nueva ‘chapa sandwich’ que permita el paso de la luz.