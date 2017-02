El presidente Vivas, de momento, no parece que quiera tomar la decisión

Las competencias pasarían al área de Vivienda

Hay varios miembros del equipo de Gobierno que le han expresado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, que le futuro de la sociedad municipal Emvicesa pasa por la desaparición de la misma, después de la situación que se está viviendo desde hace algo más de un año y medio y que ha llevado, por un lado, a que dos integrantes del equipo de gobierno fueran detenidas, puestas en libertad con cargos y que ahora haya dimitido. Aparte de que cinco de los empleados de la sociedad se encuentren igualmente en libertad con cargos. No olvidemos que el fondo de lo que se está investigando por parte de la jueza es que existía una red perfectamente planificada de compraventa de viviendas protegidas y donde ya han sido detenidas un total de 24 personas, por el momento.



La opinión de estos integrantes del equipo de Gobierno y que ya han sido transmitidas al presidente Vivas pasa por la disolución de la sociedad a todos sus niveles y que las competencias sean asumidas por parte del área de Vivienda de la Ciudad Autónoma, al igual que en su día se quiso hacer con el Instituto Ceutí de Deportes y que toda la gestión de la planificación deportiva se llevara directamente desde el mismo Ayuntamiento. Vivas, de momento, se resiste a tomar una decisión de estas características y más cuando el asunto se encuentra aún bajo el secreto del sumario. De todas maneras, una de las cuestiones que se debería resolver sería el del personal. Aproximadamente, unas 25 personas trabajan hoy día en Emvicesa, una de las sociedades municipales que tiene un menor número de trabajadores.



En la rueda de prensa celebrada para la comparecencia del presidente Vivas se le preguntó si entendía que se debería de cambiar la fórmula de adjudicación de las viviendas, después de ver lo que ha sucedido.



Sobre el particular, el mismo responsable del Ejecutivo señaló que a lo largo de la vida de la empresa municipal se habia realizado la entrega de muchas promociones y que, en la mayor parte de las mismas, no había existido ningún, problema. De todas maneras, aludió a que cuando se ha producido la adjudicación de las 317 VPO ese cambio en la formulación ya se había producido y que, desde su punto de vista, el proceso había sido totalmente ejemplar. Recordó, por otro lado, que hubo partidos de la oposición que no se mostraron de acuerdo, en ningún momento, sobre esta manera de funcionar que se había adoptado por parte de la empresa municipal.

Pendiente de quien será el nuevo gerente de la sociedad municipal

La salida de Kissy Chandiramani de la Gerencia de Emvicesa para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo lleva ahora aparejado que el presidente de la Ciudad tenga que buscar a una persona que desee hacerse cargo de una “verdadera patata caliente” como es, en estos momentos, responsabilizarse de la sociedad municipal.



Según fuentes consultadas, la idea que maneja el presidente de la Ciudad Autónoma es alguien que pertenezca a su círculo más cercano de colaboradores, en este caso, de los gerentes de las diferentes sociedades municipales, de sus asesores o de los gestores de servicios.



No quiso dar ningún nombre porque entiende que los primeros que deben conocerlo son los integrantes del Consejo de Administración que tiene previsto que se reúna a lo largo de la próxima semana y que el presidente del Consejo de Administración, que es el consejero de Fomento, Néstor García, sea la persona que proponga el nombre para que sea ratificado por el máximo órgano correspondiente de la sociedad.



Por tanto, la semana que viene será el momento en que se conozca el sustituto de Kissy Chandiramani al frente de la gestión de la mencionada sociedad municipal.