La hasta ayer consejera de Educación, y anteriormente de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, explica su decisión de renunciar a sus cargos como consejera y diputada en un comunicado en el que asegura que “jamás he cometido injusticia alguna a sabiendas o cualquier actuación fuera de lo que marca la ley”.

Este es el contenido íntegro del comunicado:

“Quiero, con estas palabras, poner en público conocimiento que voluntariamente he decidido renunciar a todos mis cargos en el Gobierno de la Ciudad, y a mi acta como diputada de la Asamblea.

He tomado esta decisión a partir de los últimos acontecimientos acaecidos, que, sin perjuicio de que espero que se aclaren todas las cuestiones con respecto a mi persona cuanto antes, han hecho que opte por dedicarme a mi familia al cien por cien y dejar que sean otras las personas que hagan el trabajo público que venía yo realizando. Es muy duro para mí irme por esta causa habiendo trabajado toda mi vida con mucho esfuerzo y dedicación.

Desde pequeña mis padres, de familia humilde, albañil de profesión mi padre y ama de casa mi madre, me han inculcado unos valores y principios de honestidad y buen hacer que son los que en todo momento han presidido mi conducta, que es la misma con la que intento educar a mis hijos.

Esos valores y esos principios son mi verdadero patrimonio, patrimonio que se me intenta arrebatar ahora y por ello quiero dedicar mi tiempo a colaborar, como siempre, con la justicia con el anhelo que esa honestidad y humildad no me sea arrebatada. Nací en una familia humilde y así me voy de la política, con mi humildad e igual que cuando llegué. En todo momento he ejercido mis cargos lo mejor que he entendido y con el ánimo de hacer el bien y en pro del interés común. Si alguna vez he cometido algún error en la gestión, pido disculpas a quienes les haya afectado de manera negativa. Jamás he cometido injusticia alguna a sabiendas o cualquier actuación fuera de lo que marca la ley.

Quiero agradecer al presidente de la Ciudad la confianza depositada en mi persona durante todos estos años, a los compañeros de Gobierno y a todos aquellos con quienes he trabajado durante esta etapa de mi vida, y en especial a mi compañera, amiga y hermana, Susana Román.