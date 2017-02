La CEP y la UFP denuncian la agresión a policías nacionales en la zona del puente internacional ante la pasividad de agentes marroquíes y su ‘colaboración’ para provocar la huida de los agresores

Nueva agresión en la zona del puente internacional a policías nacionales sin que sus ‘colegas’ marroquíes hicieran algo por evitarlo o persiguieran a los autores de un delito de atentado. La historia no es nueva, hace poco más de un año una componente del CNP fue agredida por una mujer que pudo escapar tras contar con la cobertura de los agentes marroquíes, que llegaron incluso a coartar la labor policial española.



Los sindicatos UFP y CEP han emitido sendos comunicados críticos con lo sucedido, exigiendo de la Delegación del Gobierno un pronunciamiento urgente. Uno de los policías atacados ha sufrido la pérdida de una pieza dental además de contusiones en el rostro. El jefe de servicio que acudió a su auxilio, al verlo apabullado por varios marroquíes, también fue atacado. “Estos hechos no son aislados y se vienen produciendo frecuentemente”, advierte la UFP. “La agresividad y contundencia en la agresión fue tal que a uno de los agentes le fue arrancado un diente de un golpe y presenta numerosas contusiones en el rostro, motivo por el cual se encuentra actualmente de baja laboral, lo que agrava la falta de personal. Cuando el jefe de servicio acudió a socorrer a su compañero y parar la agresión, éste también fue agredido por varios individuos de origen marroquí que estaban en la cola de entrada a nuestra ciudad, concretamente en lo que se conoce como el puente internacional, siendo esta la zona que colinda con la frontera marroquí y la más alejada de los filtros de control. Mientras tales hechos acaecían y los policías tenían que enfrentarse contra una masa descontrolada y violenta, sin olvidar el alto riesgo ya que muchos de estos individuos portan navajas o cúter, los agentes marroquíes observaban expectantes sin prestar el más mínimo apoyo. Más allá de auxiliar a los agentes, se llevaron al agresor del lugar impidiendo con ello su detención, dejando en evidencia la falta de colaboración a la que nos tienen acostumbrados por más que algunos representantes políticos se empeñen en decir lo contrario”, denuncia el sindicato, indignado por lo ocurrido de lo que, exige, se pronuncie de forma inmediata la Delegación del Gobierno. “Tales hechos no deben quedar impunes, hay que conocer la identidad del agresor para que actúe la justicia española”, reseña. Tras la agresión que hubo anteriormente en la misma zona no se practicaron ni detenciones ni se llevó a cabo identificación alguna.



La CEP lamenta que este tipo de agresiones siempre quede impune. Condena la agresión a los compañeros y aclara, a modo de gravedad de lo sucedido, que los hechos se desencadenaron tras prohibirse la entrada a Ceuta de una persona que tenía precisamente vetado el pase.



“Este tipo de atentados no es la primera vez que suceden en la frontera y siempre quedan impunes ya que los autores de los mismos huyen a la zona marroquí, negándose la Policía de ese país a entregar al agresor a las autoridades españolas. Queremos recordar que estos ataques están tipificados como delito en el Código Penal y exigimos a las autoridades locales y a los representantes del Gobierno una condena firme de estas agresiones, ya que el silencio, como en ocasiones anteriores, crea en la plantilla un gran malestar al comprobar que los policías no son respaldados por las autoridades españolas y prefieren guardar silencio y mirar para otro lado”, denuncia la Confederación Española de Policía.



Ambos sindicatos hacen hincapié en la falta de personal y medios que marca a la Policía, además de insistir en la nula colaboración de los agentes marroquíes destacados a pie de frontera. “Lejos de colaborar en la detención del agresor se interpuso impidiendo que el autor de un atentado contra agentes de la autoridad fuese detenido y puesto a disposición judicial”, puntualiza la UFP.



“La falta de personal está provocando situaciones de riesgo para la integridad física de los agentes. Ya hemos repetido por activa y por pasiva que la Frontera del Tarajal necesita ser reforzada. Estos diez últimos agentes que han venido en comisión son para la apertura del Tarajal II, número insuficiente y que no cubre las necesidades existentes en la frontera con el inmenso volumen de personas que diariamente transitan por la misma. ¿A qué hay que esperar para que nuestros gobernantes reaccionen ante la realidad que vivimos?”, añade el sindicato.