La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que engloba todos los empleos y escalas de la Guardia Civil, por medio de un comunicado, dice que entre los once agentes heridos hay “varios de ellos con heridas producidas por el lanzamiento de piedras y la utilización de palos”.

“Este es el segundo asalto al que tienen que hacer frente los agentes en apenas mes y medio. Y una vez más han tenido que enfrentarse a esta tensa situación poniendo en peligro su integridad porque en la frontera ceutí siguen sin recibir el material antidisturbios imprescindible para hacer su labor de contención en estas avalanchas violentas de inmigrantes. Un material que desde AEGC reclamamos de manera reiterada, pero de forma insistente cada vez que sufrimos los asaltos y que, a la vista de los acontecimientos, parece que esta petición sigue cayendo en saco roto”, dice.

La AEGC no solo reclama mejor dotación para los agentes que “ponen en riesgo su integridad en cada asalto”, sino que también vuelve a insistir en ampliar la plantilla de la Guardia Civil en, al menos, 150 componentes más. “Desde AEGC consideramos que hacer uso de manera intermitente de los compañeros del GRS no es la solución y solo sirve para parchear la situación. Porque la Guardia Civil de Ceuta necesita agentes que conozcan el terreno y el problema al que se enfrentan. Y eso no se consigue con agentes itinerantes sino con personal fijo en la ciudad. Que permitan tener siempre nombrado un reten en la frontera para minimizar el tiempo de respuesta para hacer frente a la avalancha y además apoyar a los compañeros del perímetro”.

Además, reclama “más activos sobre el terreno que puedan alertar de la llegada de estos asaltos masivos y que permitan poner en marcha los operativos con antelación. De esta manera no solo se mejorará el tiempo de respuesta, sino que los agentes podrán actuar con más garantías para su seguridad. La prevención debería ser prioritaria para mantener la seguridad de la frontera” en Ceuta.