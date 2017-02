La coordinadora en Ceuta, Karima Omar, acusa al Gobierno de haber “colocado a Ceuta en el mapa de la corrupción”

Ciudadanos aludió ayer, tras la realización de una junta directiva extraordinaria, al acuerdo anticorrupción que en su día firmara con el PP, en base al cual se exige “la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”, recordó su coordinadora en Ceuta, Karima Omar. Es textualmente lo que dice la medida 93 de un acuerdo de 150, por lo que para C’s no cabe más que las dimisiones de Rabea Mohamed y Susana Román. “Ayer no fue un día cualquiera para Ceuta, porque por primera vez miembros del Gobierno han sido detenidos”, advirtió Omar, quien insistió ante los medios de comunicación citados que el partido va a ser intransigente con cualquier tipo de corrupción. “Nos alegramos de que por una vez, lo que se habla y conoce en la calle se haya materializado en los juzgados. Ya era hora. Demasiadas veces no se ha llegado a la justicia o todo terminaba con su archivo o sobreseimiento”, matizó.



C’s considera que no es momento ni de “esperar” ni de “disimular” ya que además de que dos miembros del Gobierno estén en libertad con cargos hay uno del equipo anterior que está en prisión.



“El PP, que habla de su colaboración con la justicia, se ha limitado a esperar hasta dónde llegaba la investigación policial. Ha usado el proceso para aplazar su responsabilidad política suspendiendo la comisión de investigación sobre Loma Colmenar. El único argumento que ha usado en defensa de su inocencia ha sido no saber nada sobre lo que todos los ceutíes comentaban. No han iniciado por eso ninguna investigación propia, ni un mero expediente informativo. Quizá porque no lo necesitaban”, sentenció Omar, recordando que nunca en la ciudad había ocurrido lo de estos días.



C’s quiere que la justicia llegue hasta el final y señala que ellos, como partido en la oposición, piensan llevar al menos dos asuntos al juzgado, aunque no quiso concretar de qué se trataba. Uno ante la Fiscalía y otro ante el Contencioso Administrativo.

En el próximo pleno se pedirá la dimisión de los 3. “No olvidamos que uno de los detenidos es el diputado y portavoz de Caballas”

C’s pidió ayer no solo la dimisión de las dos consejeras detenidas sino también la del portavoz de Caballas y diputado de la Asamblea, Mohamed Alí. De hecho en el próximo pleno se presentará una propuesta con la que se pide la dimisión de los tres. “Echamos de menos declaraciones de otros miembros de esta coalición así como de su partido afín, aunque no tenga representación en la Asamblea. Deberían explicar qué hacen entre tanto miembro del PP… las responsabilidades penales no pueden esconderse”.