El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario local acordó ayer que en la reunión del Grupo de Trabajo para Ceuta y Melilla que el Ministerio ha avanzado que presumiblemente convocará en marzo se posicionará a favor de que la nueva Orden de interinos entre en vigor cuanto antes, con lo que no se sumará a la posición de los sindicatos de la otra ciudad autónoma, partidarios de retrasar su entrada en vigor para que no tenga efectos sobre el año académico 2017-2018.



Los representantes de las centrales FETE-UGT, FECCOO, CSI.F y ANPE hicieron también una puesta en común de las alegaciones que estiman conveniente introducir en el borrador remitido por la Administración, relativas a “mejorar o corregir algunos puntos del baremo o de la relación de titulaciones”.



“El texto”, amplió el presidente del órgano de representación, Francisco Lobato, “se adecúa bastante a lo negociado durante el año pasado y consideramos que, si subsana defectos y atiende reivindicaciones permanentes, debería aplicarse cuanto antes porque sus posibles repercusiones negativas sobre algún candidato tendrán lugar igualmente este año, el próximo o el siguiente.



La Junta analizó también la problemática de los comedores escolares, que cada vez atienden a más niños con iguales o menos recursos, y la necesidad de “clarificar ya” si habrá o no oposiciones en 2017 y de qué especialidades. “La aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado está alargando la incógnita y colocando a los opositores en una situación de incertidumbre todavía peor que en años anteriores”, lamentó el ugetista en declaraciones a este periódico.