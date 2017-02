El diputado de la coalición defiende la permanencia y continuidad de Mohamed Alí y hasta la semana que viene no decidirán los órganos de dirección de esta formación política

El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha utilizado uno de sus discursos más virulentos de los últimos años para dar las oportunas explicaciones por parte de la formación políticas al día siguiente de que se produjera la detención y puesta en libertad posterior con cargos del coordinador de la coalición, Mohamed Alí.



En el ambiente a lo largo de su intervención se deducía un total desacuerdo no solamente con la decisión adoptada por la autoridad judicial, como las investigaciones que ha llevado a cabo la UDYCO y que han provocado que Alí esté investigado por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. Sin embargo, aunque se le preguntó de manera directa si quería criticar las actuaciones judiciales y policiales dijo que “nadie debe interpretar sus palabras y que lo que sea decir lo dice”. Y es que el primer vocablo que utilizó para definir la detención de Mohamed Alí fue el de “injusticia”. A partir de esta definición indicó que “quien no lo combata en esta ciudad estará del lado de los malos. Todos los que quieren aprovechar estas circunstancias para ir contra Caballas nos van a encontrar, vamos a luchar porque no es justo. No voy a aguantar que una persona honrada y honorable como es Mohamed Alí esté en tela de juicio. Ya está bien de linchamientos a través de las redes sociales”. De todas formas, después de agotar los calificativos hacia la persona de Mohamed Alí quiso destacar que el coordinador de la coalición “es una persona insustituible no solamente para nuestro proyecto político, sino también para la ciudad”. Volvió a utilizar el vocablo de “injusticia” para criticar la forma en que se había desarrollado la operación.



Entiende que muchas veces la labor de los investigadores para demostrar hechos delictivos es difícil, “pero todos sabemos quien roba en Ceuta y se pasea por ahí con sus coches, pero no tenemos pruebas y, sin embargo, a una persona como Mohamed Alí que está del lado de los más desherrados resulta que lo procesan”.



Y es que en la mañana de ayer, la coalición Caballas convocó una rueda de prensa en el propio Ayuntamiento en la que comparecieron no solamente Aróstegui, sino también su compañero Mohamed Haiddor. En el caso de Mohamed Alí decidió quedarse en la parte de atrás de la sala del prensa de la Ciudad Autónoma, junto a otro grupo de integrantes de su formación política.



De entrada, el mismo Aróstegui quiso explicar que les gustaría, de todas todas, poder ofrecer más información a los medios de comunicación, pero que existía un elemento insalvable como es la decisión de la jueza de continuar con el secreto del sumario. A pesar de ello, sí quiso avanzar que ni Caballas ni Mohamed Alí estaban siendo investigados por delitos de corrupción o de compraventas de viviendas.



Entrando ya, por supuesto, en el ofrecimiento que había realizado Mohamed Alí, nada más salir del Palacio de Justicia, poniendo su cargo a disposción del partido, anunció el propio Juan Luis Aróstegui que se lo van a tomar con calma y objetividad y que la semana que viene tendrá lugar una reunión de los órganos del partido que serán quienes decidirán lo que sucederá. “Por supuesto, lo que he expresado con anterioriad es mi opinión personal y la que defenderé en los órganos de gestión, aunque luego allí pueden existir otros compañeros que tengan una visión distinta”.



Desde el mismo grupo político son conscientes que los hechos vividos durante la jornada del miércoles por parte de Mohamed Alí, no solamente dañan personalmente la imagen de su coordinador, sino también la del grupo político.

Alí quedó en un segundo término en la rueda de prensa

A la espera



No hizo ningún tipo de manifestaciones



Mohamed Alí llegó a la rueda de prensa de Caballas junto a sus compañeros del grupo parlamentario, pero mientras Aróstegui y Haiddor subieron para hablar con los medios, Alí se quedó en última fila, de pie, al lado de otros compañeros de la formación. Allí escuchó la defensa que le hizo el mismo Aróstegui.

Reflexión de Alí

En su Facebook



“No he cometido ningún delito”



Después de dos días bastante duros, considero necesario compartir con tod@s varias reflexiones:



-En primer lugar agradecer de corazón a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad tanto a mi como a mi familia. GRACIAS!!!



-El secreto de sumario de las actuaciones me impide explicaros de que se me investiga, pero si puedo deciros que tengo la conciencia muy tranquila, que no he cometido ningun delito y que probaré mi inocencia.



-Soy consciente de las trascendencia que ha alcanzado todo el tema, y por ello, he puesto mi cargo y escaño a disposición de mi partido para que decida lo que estime pertinente. No voy a ocultaros que estoy viviendo sensaciones encontradas, que mi familia lo está pasando muy mal y que me debato entre dejar la politica o continuar con la responsabilidad de contribuir, desde la humildad, a construir una ciudad mejor.



-Mucha gente y varios partidos han pedido mi dimision, es normal en terminos politicos y lo asumo, pero me duele y apena especialmente en el caso de l@s amigos y compañer@s de Podemos, no porque lo hagan sino porque nuestra relacion es, sinceramente lo pienso, buena para Ceuta, y espero que despues de nuestro Consejo Politico, se pueda reconducir.

Tortas para todos

Si precisamente, la jornada de ayer no fue utilizada por Caballas para critica al partido en el Gobierno, sin embargo, sí lo hizo para arremeter tanto contra el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español.



Sobre la decisión que había adoptado el grupo parlamentario socialistas de pedir la dimisión de Mohamed Alí, el propio portavoz de la coalición certificó que “están actuando con el guión preestablecido que se produce en estos casos y que es la posición fácil. Es una situación lógica el montarse en la ola y comenzar a pedir cabezas de todos. Pero los socialistas conocen a la perfección que Mohamed Alí es una persona intachable, al igual que le sucede al mismo Gobierno. Tenemos muy claro que esta situación que vivimos está beneficiando a otras formaciones políticas, pero quienes quieran hacer carroña que la hagan”.

Análisis



Analizó que tanto Partido Socialista como el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía comparen el mismo espectro político que Caballas, es decir, que su granero de votos es idéntico para las tres formaciones políticas. “Y ayer, tras conocer esta noticia, entiendo que tanto en la sede de MDyC como en la del PSOE, estuvieran bailando, porque les beneficia políticamente. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es que se salga a hacer daño. Pero también hay instituciones que quieren el mayor daño para Caballas”.



Igualmente, le preguntaron sobre si era partidario de que se volviera a convocar la comisión de investigación que en su día se formalizó y que luego se paralizó porque para el PP mientras se estuviera instruyendo en el Juzgado no se continuaría llamando a nadie. Una petición que habia hecho en la mañana de ayer la máxima responsable de MDyC, Fatima Hamed. “Por supuesto, quiero esa comisión ver a esas personas que tienen relación con MDyC y con Ciudadanos y que aparecían en la lista fantasma. Sin olvidar que también se rumoreaba en la época de que en Emvicesa había carpetas con el nombre de concejales por fuera y que estaban llenos de instancias”.



Dijo que cuando se convocó esta comisión ellos pidieron la comparecencia en primer lugar de Antonio Lopez y que se quedaron solos en la votación, porque tanto MDyC como Ciudadanos se opusieron a ello.

El diputado de Caballas considera que las dos consejeras han sido víctimas de una situación incomprensible

A Aróstegui le preguntaron después de la encendida defensa que hizo de Mohamed Alí sobre la situación de las dos consejeras del Partido Popular que también fueron detenidas. En este caso Rabea Mohamed y Susana Román. Por ello, destacó que ambas han sido víctimas de una situación bastante incomprensible.



Hizo un análisis el diputado de Caballas sobre la reacción que supuso para el partido la detención de Mohamed Alí a primera hora de la mañana. Destacó que durante muchos horas estuvieron en estado de shock en cuanto que Alí es “una persona honrada y honesta que fue detenida en esas condiciones”. Reconoce que no reaccionaron durante la jornada, hasta que por fin a primera hora de la tarde colgaron en su muro de Facebook un comunicado. A la salida de Alí del Juzgado se encontraban allí una parte de sus compañeros de formación política.



El mismo Aróstegui sabe que la decisión que han tomado de cara a la ciudadanía puede traer consecuencias, pero explica que de verdad lo que le preocupan es lo que opinen las personas de bien y no el resto.