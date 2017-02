Susana Román y Rabea Mohamed están investigadas por delitos típicos relacionados con la corrupción y hay acuerdos de separación del cargo

A media noche salieron del Palacio de Justicia la consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed y más de 45 minutos después la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Ambas contaron desde el primer minuto con el apoyo del presidente Vivas y de la totalidad del equipo de Gobierno. El problema viene el día después, esta misma mañana. No olvidemos que, ahora mismo, la clase política tiene un azote en los casos de corrupción. Tanto una como otra política han sido puestas en libertad, pero los cargos son los de prevaricación, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos. Delitos que están típicamente dentro de los conceptos del mundo de la corrupción.



La primera base es el acuerdo que se firmó, antes de que Ciudadanos apoyara a Rajoy en su investidura, por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando y el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. En el texto se indica que ambos grupos se comprometen a impulsar la adopción de una serie de acuerdos y el primer punto dice textualmente: “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.



Por tanto, lo más probable es que la carrera política tanto de Susana Román como de Rabea Mohamed haya podido tocar a su fin en estos momentos. Bien porque sea el mismo presidente el que les solicite la dimisión, al igual que la renuncia a seguir ostentando el escaño de diputadas, o en todo caso, que ellas mismas vayan esta mañana y lleven ya pensado lo que van a hacer. La situación política que se vive ahora no es la misma de hace unos años, cuando el propio PP siempre defendió que hasta que no se abriera juicio oral no se tenía que presentar la dimisión.



Si al final, sea por una u otra causa, las dos consejeras decidieran abandonar la política, lo cierto es que Vivas se enfrentaría a una crisis de gobierno. La primera de ellas, con la renuncia a los escaños, ya que ninguna, a buen seguro, se enrocaría en pasarse la grupo mixto. Son personas con muchos años de militancia y serían respetuosas. ¿Quién serían los sustitutos? Tendrían que ser los números 14 y 15 de la lista. En este caso, Francisco Albiñana, militar retirado y la actual senadora Fatima Mohamed Dos Santos. Por supuesto, en el caso de Mohamed Dos Santos no es incompatible el escaño de diputada en Ceuta con el de senadora en la Cámara Alta. Podría ser una salida. De todas maneras, el 16 es Mohamed Reda Mohamed, que es uno de los asesores nombrados por Vivas como integrante del grupo de barriadas.



En cualquier de esos casos no parecen personas que pudieran ocupar cargos en el Consejo de Gobierno, sino que Vivas tendría que poner en marcha varias soluciones. Una de las más fáciles, por ejemplo, nombrar a uno de los nuevos diputados como vicepresidente primero de la Asamblea y que Rocío Salcedo se hiciera cargo de alguna cartera, mientras que, a lo mejor, Carreira volvería a Hacienda. Es una de las posibilidades. La otra, nombrar a consejeros no electos y, por tanto, que no son diputados de la Asamblea. Ahí ya el abanico es mayor. No se descarta, incluso, que una de las personas a las que tuviera que llamar en esta situación de emergencia fuera a Yolanda Bel.



De todas maneras, Vivas no es la primera vez que se enfrenta a problemas que le han llevado a abrir la caja de Pandora de un cambio de Gobierno, algo que no le gusta y que le horroriza, pero no le queda más remedio.



Al final, como ha sucedido siempre y siguiendo la estela de Mariano Rajoy es quien decidirá lo que se deberá hacer.

¿Qué sucedería con el futuro de Caballas?

Mohamed Alí, a la salida del Juzgado, ha señalado que debía hablar con su familia lo que había sucedido y que ponía su cargo a disposición de su coalición. No es la primera vez que Mohamed Alí llega al convencimiento de que una Asamblea de la coalición fuera quien le ratificara o no, como hizo tras los últimos comicios. Caballas ha sido muy dura con la corrupción a todos los niveles y de manera especial el mismo coordinador. Y hoy por hoy, está en libertad pero con cargos que tienen mucho que ver con delitos típicamente de corrupción política. A partir de ahí, Caballas a lo mejor deberá buscar un nuevo líder si Alí se marcha de su escaño en la Asamblea autonómica.