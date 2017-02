Su portavoz accidental, Mohamed Faitah, cree que todos los arrestados en la investigación deben dimitir así como el presidente Vivas

Podemos Ceuta ha anunciado que se replanteará su alianza con Coalición Caballas tras la detención de Mohamed Alí.

Mohamed Faitah portavoz accidental de la formación ha confesado que el arresto del líder de Caballas ha sido un jarro de agua fría dentro del partido. Pero las detenciones fruto de la investigación judicial sobre la sociedad municipal Emvicesa deben tener, ha dicho Faitah, consecuencias judiciales y políticas.

Por ello, ha pedido la dimisión de Rabea Mohamed, Susana Román y el propio Mohamed Alí.

La detención del portavoz de Caballas y las declaraciones realizadas hoy por el también líder de la formación localista, Juan Luis Aróstegui, han ahondado más la herida abierta entre ambos partidos.

“Creemos en la presunción de inocencia, pero tenemos que ser tajantes y ahora mismo y a raíz de las últimas declaraciones desde Caballas, nosotros no vemos otra vía que la propia dimisión”, ha remarcado.

La formación política ha extendido su petición de dimisiones al propio Juan Vivas, pues consideran que no puede eludir su responsabilidad como presidente del Gobierno local.

“Esto no puede quedar aquí. Las responsabilidades van más allá. No nos vale la estrategia del avestruz, de que Juan Vivas diga que no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Él es la máxima responsabilidad en este asunto y como tal también pedimos su dimisión”, ha apostillado Faitah.