En todo ese tiempo su relación siempre sería con la Empresa de la Vivienda

Se dice que todos los políticos tienen cinco minutos de gloria. En el caso de Antonio López, siempre ligado al área de la Vivienda, están muy claros. Es una foto que se publicó en su momento, donde acompaña a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, en su visita a la promoción de las 317 viviendas. En una de esas larguísimas escaleras de la promoción se ve a López a la par de la actual presidenta del Congreso subiéndolas y casi llegando. El resto de la comitiva se las veía y se las deseaba para seguir con el ritmo.



Antonio López ha formado parte de dos listas electorales, tanto las de las elecciones de 2007 como las del 2011. Pero en ambas ocasiones nunca figuró en los puestos de salida. La prueba está en que Vivas obtuvo 18 diputados en cada uno de esos comicios y López no entró nunca en primera instancia, sino a partir de la salida de alguno de sus compañeros.



Además, en los tiempos donde el fallecido Pedro Gordillo era el todopoderoso líder del Partido Popular de nuestra ciudad y compartía ese liderato con Juan Vivas, aunque en temas de partido no entraba para nada el presidente de la Ciudad, Antonio López pertenecía a su círculo de confianza. Su primera entrada en cargos de designación directa se produce tras las elecciones de 2007: Francisco Márquez había dejado la Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda, había sido nombrado consejero de Hacienda y presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal. Le sustituye en el puesto el mismo Antonio López y ahí, ligado a esta empresa municipal permanecerá durante sus ocho años de permanencia en el Gobierno del presidente Vivas.



Reconoció que cumplió uno de sus sueños cuando al final de la legislatura que terminaba en 2011 accedió como diputado de la Asamblea aunque solamente fuera durante unos meses.



Como decíamos antes, la circunstancia no sirvió, por supuesto, para que subiera en el escalafón, sino que Vivas le dejó más o menos en el mismo lugar. Cuentan incluso que el presidente no le quería ni en la lista ni tampoco al frente de Emvicesa, pero que, sin embargo, fue el mismo Francisco Márquez quien intercedió por él ante el presidente Vivas logrando lo que sería una nueva oportunidad.



Antonio López siempre fue una persona que trabajó a las órdenes de Márquez en su condición de presidente de Emvicesa del que luego sería diputado, y luego con Susana Román al sustituir la misma a Guillermo Martínez en Fomento. El tiempo máximo que López ha permanecido como diputado en la Asamblea fue durante dos años, desde la dimisión de Guillermo Martínez de todos sus cargos, en junio de 2013, hasta que finalizó esa legislatura. Al ser integrante de la Asamblea no podía ser gerente de ninguna sociedad municipal. Por esa razón le nombran viceconsejero de la Vivienda y consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, quedándose sin cubir la Gerencia, porque, al final, el mismo López la llevaba en la sombra.



Lo que si estaba muy claro cuando comenzaron las negociaciones para la confección de la lista electoral del año 2015 es que Antonio López no iba a formar parte de la misma. Muchos de sus compañeros de bancada han llegado a comentar que Vivas seguía ‘sin poder verle’, que no quería ni recibirle y que incluso su antipatía hacia ido en aumento.



López continuaba teniendo a uno de sus valedores con un poder todavía importante como era el mismo diputado Francisco Márquez que, a esas alturas, aún formaba parte del equipo de gobierno. Su jefa desde el punto de vista político como era Susana Román también llegó a hablar en su favor ante el presidente Vivas, pero la negativa de este era absoluta. No había posibilidad de convencerle, no como ya había sucedido cuatro años antes. En esta ocasión, no había vuelta atrás. El fin de la carrera política de Antonio López era una absoluta realidad.



Él, sin embargo, no contaba esa versión, sino que incluso llegó a explicar que había sido recibido por el presidente y que este le había dicho que no iba en la lista pero que seguiría al frente de una de las sociedades municipales, aunque, por supuesto, no iba a ser Emvicesa.



Al final se demostró que nada de nada. Antonio López jugó sus cartas, muy mal jugadas, pero de esos polvos han venido estos lodos. López pidió su reingreso en el BBVA, de donde había salido ocho años antes para ser nombrado gerente de Emvicesa, pero desde la entidad bancaria le trasladaron a una población que, por supuesto, no solo estaba perdida, sino que no era de su agrado. Se instaló en Marbella, donde tenía dos dúplex unidos y allí, por lo visto, tenía una inmobiliaria que algún que otro ceutí ha utilizado para comprar viviendas en la Costa del Sol. De vez en cuando se dejaba caer por Ceuta, no solo para prestar declaración en el Juzgado, sino para ver a su familia. Hoy seguramente su llegada va a ser muy diferente a la que podía haber imaginado en alguna ocasión. En manos de la jueza está su futuro.