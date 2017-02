El Gobierno autonómico tiene muy claro que los acuerdos que se firmaron con Dragados se cumplirán hasta el final. Es decir, no habrá un complementario por un valor de 2 millones de euros, sino que la empresa adjudicataria está obligada a finalizar la inversión con el proyecto que está previsto y el millón de euros que está presupuestado. Quien así se pronuncia es el consejero de Fomento, Néstor García, en el programa ‘La Voz del Faro’ de Cope Ceuta.



Las primeras explicaciones que ofrece el responsable de este área es que no es Dragados la que pide el complementario, sino el director técnico de la obra que pertenece a un estudio de arquitectura con sede en la capital del Reino. De esta manera, quieren desmentir la denuncia realizada por el grupo de la oposición Caballas, quien en la jornada del lunes señalaron que se había presentado el complementario por ese valor de dos millones de euros y que ellos esperaban que no se accediera por parte del equipo de Gobierno, proponiendo, desde luego, que lo mejor era cancelar el acuerdo que existe con la empresa Dragados.



Lo que no descarta, en ningún momento el Gobierno, es que una vez que Dragados haya entregado esta fase, se analizaría la situación por si es factible y necesario el intentar que el proyecto se parezca al original que no tiene nada que ver con el que se ejecuta ahora mismo. Pero no sería, por supuesto, un complementario, sino un proyecto nuevo totalmente diferenciado y que bien se licitaría o incluso se le entregaría a Tragsa.



Además, un segundo aspecto sobre el que también quería incidir el mismo Néstor García era que no estaba paralizada la obra, tal y como denuncian los grupos de la oposición. Repitió que cuando se inició en el mes de noviembre hubo que, en primer lugar, levantar nuevamente el vallado que estaba roto en algunas zonas, efectuar una limpieza en profundidad porque resulta que había sido un lugar habitado por inmigrantes y luego se encontraron con una dificultad añadida como era la ausencia de bajantes y, por tanto, con grandes inundaciones cuando llovía. De todas maneras, según el consejero, en estos momentos, se encuentran en una fase de la obra donde gran parte son cubiertas metálicas que tienen que llegar de la Península y por ello no se ve allí a obreros. Como demostración de que la obra se está realizando son, desde su punto de vista, las tres certificaciones que han sido presentadas por Dragados para su abono. Otra novedad es que la propia empresa adjudicataria ha pedido que se le prorrogue durante uno o dos meses mas el período de ejecución y se le va a conceder, porque tal y como explica García, tienen derecho.

Rescindir el contrato

Tras salir a la luz pública un nuevo requerimiento presupuestario de Dragados a la Ciudad para continuar las obras de la antigua Estación de Ferrocarril y ante las últimas quejas recibidas en el Grupo Parlamentario Socialista por parte de los vecinos de la zona –hartos de que los trabajos permanezcan estancados-, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández ha denunciado la “hipocresía” del Gobierno del Partido Popular en un asunto que “parece no importarle lo más mínimo”.



El socialista recuerda que el pasado mes de enero, el Ejecutivo de Vivas emitía un comunicado para desmentir la denuncia del PSOE sobre la inactividad de los trabajos, a pesar de la firma del acta de replanteo en el mes de noviembre, y hoy mismo ha emitido otro reincidiendo en su postura. Pues bien, “las instalaciones se desalojaron y limpiaron para que se reiniciaran las obras, vendiendo un nuevo comienzo totalmente falaz y alargando en el tiempo una situación que parecen no tener fin, para que finalmente cuando los trabajos realmente se renueven no haya servido de nada, dada posibilidad de que el solar se vuelva a convertir en un vertedero incontrolado”, critica.



En este sentido, y tras más de cinco años de pleitos entre la Ciudad y la empresa adjudicataria y de molestias a los vecinos, Hernández se cuestiona “cuáles son los motivos por los que el Gobierno no resuelve la situación de una vez por todas con Dragados y pone fin a una relación contractual que no ha cumplido con lo estipulado inicialmente”.



Por ello, el socialista pide al Ejecutivo que aclare, de manera inmediata, los pormenores de la situación real, que intuye “van más allá de lo que refleja en sus comunicados”, y asuma la responsabilidad que tiene en todo este asunto.



Donde sí están coincidiendo todas estas formaciones políticas que se preocupan por el tema de la antigua estación de ferrocarril son, por un lado, que la obra se ve paralizada y no solamente ahora en febrero, sino que lo mismo lo dijeron en el mes de diciembre y, aparte, que recomiendan que lo mejor es que lleguen a un acuerdo para disolver el contrato que firmaron en su día la Ciudad Autónoma como la propia empresa adjudicataria Dragados.

Caballas reitera que Dragados ligó el inicio de las obras con el complementario

Los diputados de Caballas, después de la denuncia que realizaron el lunes sobre el complementario de dos millones que se había puesto encima de la mesa en las obras de la antigua estación de ferrocarril, en la mañana de ayer estuvieron hablando con la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Susana Román certificó tanto a Mohamed Alí como a Juan Luis Aróstegui de que el Gobierno, bajo ningún concepto, va a aceptar el complementario.



Su versión coincide, por supuesto, con la expresada en el programa ‘La Voz del Faro’ por parte de Néstor García. En este sentido, no descartan que en un futuro, cuando Dragados haya hecho su trabajo con el presupuesto que está pactado de un millón de euros, a lo mejor se plantean una ampliación, a partir de lo pedido por el director del proyecto.



Pero para Caballas está muy clara que todas las culpas de la presentación de este complementario no es del arquitecto, sino que ya cuando se firmó el comienzo de las obras, ya se hablaba del complementario, el cual todavía no estaba calculado, pero iba aparejado su aceptación con el comienzo de las obras.



Ahora mismo, sí sienten algo más de tranquilidad porque les han asegurado que no habrá ningún tipo de aceptación de ese complementario por valor de dos millones de euros y que al final la empresa adjudicataria deberá terminar los trabajos en las cifras que ya se habían pactado.



Desde luego, no está siendo nada fácil las relaciones de la Ciudad Autónoma con la empresa Dragados.