La detención, ayer, de Antonio López marca un punto importante en todo el proceso judicial que se ha seguido para esclarecer el bautizado como ‘caso Loma Colmenar’. Hasta el momento, después de más de un año bajo secreto de sumario, no se había practicado arresto alguno, pero sí se habían realizado diligencias. La investigación sigue el camino que debe, protegida por un secreto de sumario que está siendo clave para que no se tuerza. Y así debe ser. Porque ahora la noticia ya no es tanto la detención de López, que fue viceconsejero del Gobierno y responsable en materia de Vivienda, sino lo que vendrá después. Son días clave en el juzgado, días en el que se darán pasos importantes para esclarecer si caben responsabilidades y dónde hay que encontrarlas. De momento solo tiene que haber colaboración, como la que ha existido cada vez que la UDYCO se ha presentado en las oficinas de Emvicesa o de Asuntos Sociales para requerir documentación. En las próximas horas López será trasladado al juzgado para que declara ante la misma magistrada que decidió su procesamiento, después de meses en los que ha tomado declaración a más personas y ha examinado documental. El camino que lleve esta investigación judicial no sabemos dónde va a terminar pero sí que debe seguir por la senda iniciada para que se conozca toda la verdad, para que se esclarezca qué pasaba o dejaba de pasar y para que todos tengan su protección debida sin, por supuesto, ser irrespetuoso con la presunción de inocencia que todos tienen sin tener que culpar a nadie antes de que se dicte una sentencia. Son días clave en este proceso, días en el que la justicia seguirá trabajando porque es el poder independiente en el que se debe creer, contando como se cuenta en esta ciudad con magistrados y fiscales ejemplares que son los que deben poner el límite a cualquier tipo de tropelía o ilegalidad que se quiera practicar.



Al margen de las acciones judiciales, el Gobierno tendrá que valorar si debe o no pronunciarse en torno a lo ocurrido, más aún cuando fue quien presentó la denuncia en el juzgado y posibilitó así que se iniciara todo este procedimiento que hoy va discurriendo con los pasos que debe seguir.