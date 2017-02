Cuando se estropea nuestro cargador del móvil y queremos comprar uno, vemos que hay un amplio abanico de modelos y opciones para elegir. La gran duda que nos surge es ¿sirve cualquier cargador para mi móvil?



La respuesta es que sí, pero deberás tener en cuenta dos aspectos muy importantes:

Velocidad de carga



La corriente de salida que proporciona un cargador nos da la velocidad a la que cargará nuestra batería. Un cargador de 1000 mAh (que es lo mismo que 1.0 A) cargará más rápido que otro cargador con una corriente de salida de 500 mAh.



Si tu móvil venía con un cargador de 500 mAh te pueden surgir dudas antes de utilizar otro con mayor corriente de salida, no sea que pueda quemar tu teléfono móvil. No te preocupes porque eso no puede pasar.



También es posible que te ocurra lo contrario, que intentes cargar tu móvil que venía con un cargador de 2100 mAh con uno de 500 mAh y la carga se te haga eterna en el tiempo.



Si quieres saber cuál es la corriente que proporciona tu cargador tienes que mirar la especificación donde dice OUTPUT y fijarte en la cifra que acompaña las letras “mAh” o “A”.

Tensión mayor de 5V



Viendo la etiqueta verás una cifra al lado de la V. Lo normal es que indique 5V, pero hay algunos cargadores fabricados con otros fines con los que debemos tener precauciones.



Aquellos que sean superiores a 6V deberás evitarlos ya que pueden destrozarte la batería de tu teléfono móvil.



Para saber si sirve cualquier cargador para tu móvil te lo dejo resumido a continuación:



1.-No todos los cargadores son iguales.



2.-Fíjate en la salida de corriente del cargador.



3.-Cuanto mayor es la salida de corriente, más rápido se cargará tu móvil.



4.-Puedes usar un cargador con mayor corriente de salida que la de entrada de tu móvil, ya que se regula automáticamente y NO es posible que lo quemes por un exceso.