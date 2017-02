En el caso de Ceuta, la verdadera sorpresa en el Congreso nacional del Partido Popular ha sido la entrada, por primera vez, de una militante del PP de nuestra ciudad en el Comité Ejecutivo, por designación del presidente del partido y no por ser miembro nato como sucede en el caso del presidente Vivas, que está ya que es el máximo responsable del Ejecutivo autonómico. La elección de la figura de Yolanda Bel puede tener, en parte, cierta relación con esa prioridad que para los populares tienen las ciudades de Ceuta y Melilla. La misma Yolanda Bel afirma que ahí estaría una de las posibles razones de su nombramiento. Sin embargo, a nadie se le puede pasar por encima la propia valía de la que actualmente es la secretaria general del Partido Popular de nuestra ciudad. Bel forma parte de esa generación de políticos como es el caso de Javier Maroto, Andrea Levy o Pablo Casado que han llegado a la cumbre en Génova. En este año y medio, todos ellos han tenido la oportunidad de conocer muy cerca a Bel, no solamente en los desplazamientos que han hecho a Ceuta, sino también en las reuniones que se han celebrado en Madrid. Además, Bel ya tiene un nombre en la estructura del Partido Popular, porque su militancia es superior a los 25 años, cuando acaba de superar los 40 años. Ha sido consejera durante doce años en distintos Gobiernos del presidente Vivas, abordando temas tan dispares como Sanidad, Asuntos Sociales, Consumo, Medio Ambiente, Presidencia o Gobernación. No ha continuado siendo la mano derecha del presidente Vivas porque ha preferido descasar un tiempo de la política, quedándose únicamente con la Secretaría General. Pero al año y medio la han recuperado para un cargo en Madrid.



Seguramente, esa prioridad de Ceuta puede ser una de las razones del ascenso de Yolanda Bel hasta el Comité Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero la validez de la propia Bel es también un aval muy fuerte para que Rajoy la haya tenido en cuenta. Contar con una presencia casi continua de una persona como Bel que conoce a la perfección los problemas de nuestra ciudad es una noticia muy buena como catalizadora, en muchas ocasiones, de esas necesidades que llegan desde esta tierra hasta las más altas instancias.