Ernesto Valero, presidente del Centro Comercial Abierto, señala que la pérdida de clientes que se produce en estas fechas por los viajes a la península será inferior a la llegada de turistas de Marruecos si el paso por el Tarajal es fluido

El Carnaval empezará con ‘números rojos’ para los principales sectores de la economía local. En los próximos días, comercios y establecimientos hosteleros verán cómo muchos de sus clientes se desplazan a la península, y en especial a Cádiz, con motivo de la celebración del Carnaval. Sin embargo, la balanza se equilibrará e incluso las cuentas pueden llegar a arrojar un resultado positivo si en esas fechas el tránsito fronterizo se desarrolla con fluidez. Al menos, así lo piensa Ernesto Valero, presidente del Centro Comercial Abierto, la asociación formada por empresarios de la ciudad y apadrinada por la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios. “Hay mucha gente que se marcha de Ceuta por los Carnavales de Cádiz, buscando un poquito la evasión”, señala. Sin embargo, el turista marroquí se ve atraído por cualquier festividad de Ceuta. “Viven el ambiente, la festividad porque, quieras o no, no deja de ser un atractivo. A mí, por ejemplo, me encantaría ir un año a ver el Carnaval de Venecia. A ellos, exactamente igual. Les mueve el Carnaval de nuestra ciudad, que es muy atractiva y atrae a bastante gente de Marruecos”, explica Valero.



Es necesario que la frontera funcione para que se produzca esta llegada de turistas del país vecino. Sin embargo, esta falta de fluidez, que tiene consecuencias negativas para la mayoría de los sectores económicos de Ceuta, en el corto plazo consigue un efecto relativamente positivo en los hoteles de la ciudad. “La falta de fluidez en la frontera les anima a pernoctar en nuestra ciudad. Vienen y como saben que hay problemas en la frontera, planifican una estancia de un par de días en Ceuta. Como mínimo pernoctan una noche”, explica Valero. Sin embargo, ese ‘beneficio’ puntual por la falta de fluidez en la frontera puede acarrear serios problemas a medio plazo. “El cliente marroquí se está aburriendo de la situación, de esperar cuatro horas para llegar y otras cuatro horas para marcharse. Esto está siendo un problema serio. Y lo que tenemos que hacer es agilizar el paso”, advierte el presidente del Centro Comercial Abierto.



Valero señala que si la situación fuera otra, es decir, que la entrada y salida de Ceuta por la frontera no fuese un problema, “sería positivo para todos, para el comercio, la hostelería y los hoteles”. Describe la situación de nuestra ciudad como la de un ‘microclima’ en la que un factor determina y se ve determinado por el resto. “Es fundamental que funcionemos individualmente. Necesitamos que el sector hostelero funcione con esta fiesta para que la hostelería arrastre a su vez a los hoteles y el comercio, aunque el Carnaval no funcione específicamente para potenciar el sector comercial”, explica Ernesto Valero. En cambio, señala, “todo lo que sea festividad, al sector de la hostelería le beneficia rotundamente”.



En cuanto a los números, Valero señala que es muy difícil hacer una estimación del impacto económico que el Carnaval tiene en Ceuta. “Es una fiesta un poquito pasajera. No es muy llamativa, pero sí es importante para la hostelería, como cualquier festividad”, asegura. En cambio, el consumo interno, especialmente en el comercio, se ve afectado negativamente por el número de ciudadanos que se marcha a la península, que en absoluto se compensa con los que llegan a Ceuta desde el otro lado del Estrecho. Sólo es posible obtener un resultado positivo si se contabiliza la aportación del turismo marroquí puesto que los precios actuales del barco son prohibitivos para los no residentes. El problema del transporte marítimo hace que los principales sectores económicos de nuestra ciudad no tengan otra opción que mirar hacia el paso del Tarajal. “De allí vienen nuestros clientes”, señala Valero. Y allí están las soluciones más inmediatas a nuestra economía local. “La frontera es primordial”, concluye el presidente del Centro Comercial Abierto, por encima del precio del barco.

Una fiesta que se vive durante días en bares y pubs

El programa de Carnavales cuenta con unos días señalados en los que tienen lugar los acontecimientos más importantes de la fiesta. Sin embargo, no siempre coinciden con el momento en que se produce el mayor impacto económico en el sector de la hostelería. En este sentido, Ernesto Valero señala que “no es una fiesta de un par de días, de la Cabalgata ni el Concurso en el Auditorio. Empieza varios días antes con las chirigotas y agrupaciones en los pubs, los restaurantes, los locales sociales… y luego se prolonga otros cuantos más”. Durante estas actuaciones es cuando se produce uno de los mayores incrementos en el consumo.



Desde el Centro Comercial Abierto consideran que las actividades que se desarrollan en la calle consiguen un mayor impacto en los negocios de hostelería. Por ello, Valero considera que si hubiera algo que modificar en el programa del Carnaval consistiría en potenciar los actos que trasladan a la calle la celebración de la fiesta. No obstante, el presidente del Centro Comercial Abierto, en líneas generales, considera que el Carnaval es una celebración “que funciona bien. El modelo que tenemos es efectivo”. En consecuencia, “lo mantenemos como está”, sentencia. El principal mérito de esta fiesta, considera Valero, es el alto volumen de gente que mueve cada año.