Las tilda de “deficientes” y critica que el protocolo del 112 no se está cumpliendo

UGT ha dirigido una carta al superintendente Sebastián Vega en la que le denuncian las “deficientes” condiciones de trabajo en la que prestan servicios policías de la sala de comunicaciones. “En ocasiones un operador tiene que atender simultáneamente más de un canal de los cuatro que actualmente existen. Se han dado casos que un solo agente atiende cuatro canales cuando sus compañeros toman sus 35 minutos de descanso, además de gestionar las llamadas entrantes del 112 y las internas de CNP, Guardia Civil, Autoridad Portuaria o 061”, expone el sindicato.



UGT teme que pueda darse el caso de que no se gestione adecuadamente una llamada, como así, de hecho, dicen que le ocurrió a un operador que “estaba saturado”.



El sindicato recuerda que el propio servicio médico de prevención de riesgos laborales indica que un operador solo debe gestionar un canal, siendo “perjudicial para su salud” hacerlo con más. “Le instamos a que las órdenes que se den en la Sala sean por escrito y que se notifiquen personalmente. En ocasiones cuando un operador se incorpora de vacaciones o de descanso no es informado debidamente”. El sindicato reclama además que de ser necesario que se comisione una llamada al oficial o subinspector de servicio se haga entre mandos y no recurriendo a la sala, “ya que la coordinación es más efectiva en este sentido”.



La FSP-UGT resalta además que el protocolo de 112 no se cumple, “ya que todas las llamadas que corresponden a CNP se envían también a Policía Local en las mismas condiciones y con la misma responsabilidad en caso de no acudir, creándose una duplicidad no necesaria en la intervención. Hace un tiempo esto no ocurría ya que se indicaba que dicha llamada para Policía Local era a título informativo. Las llamadas de voz que se transfieren a 061 no se nos especifican claramente si debemos acudir o no, quedando en el aire la responsabilidad que se debe asumir. No entendemos el motivo de que se nos pasen llamadas de cosas menores que el 112 ya ha resuelto como por ejemplo un animal muerto o una alcantarilla”.



Con esta queja reclaman del jefe Vega que se cumpla el conducto reglamentario con los operadores y se limpien las instalaciones fines de semana y festivos.