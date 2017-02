El encuentro de decanos y responsables universitarios de la UGR celebrado en Ceuta no solamente dejó una lectura positiva por la llegada de medio centenar de visitantes a nuestra ciudad (es la primera vez que somos los anfitriones de este encuentro anual que organizan) sino que también vino acompañado del anuncio de la consejera de Educación presidenta accidental, Rabea Mohamed, de los avances que se están produciendo por parte de la Administración local en uno de los múltiples proyectos a ejecutar en el ámbito universitario de nuestra ciudad. El futuro laboratorio clínico para el Campus de Ceuta será una realidad, al menos en lo tocante al Gobierno caballa. La partida presupuestaria está, los terrenos están y la Consejería de Educación está ultimando el convenio de colaboración que ambas instituciones deberán firmar para la consecución de este proyecto, que primero tendrá que pasar por Consejo de Gobierno. Parece que aún el trámite a seguir es largo, pero no es así. Tal y como indicó Rabea Mohamed, no solamente hay un interés en que el proyecto vea la luz sino que por parte de la Ciudad es evidente que se están haciendo los deberes. Y es que, cabe recordar, que en la última visita de la rectora Pilar Aranda no había más novedad respecto del laboratorio por parte de la UGR. La Ciudad está haciendo los deberes y, ¿en Granada?