El máximo responsable de los populares en nuestra ciudad sentencia que para el PP, Ceuta ocupa uno de los lugares estratégicos dentro de la organización

El presidente del PP en Ceuta, Juan Vivas, estará hoy presente en el Congreso Nacional de su partido, una cita que considera que es importante para el futuro tanto de la formación política como del país. Vivas aprovecha esta entrevista en El Faro para reivindicar la labor realizada por el PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, en los momentos más complicados de la crisis. En este sentido señala que donde antes había “recesión” ahora hay “recuperación”. En su ponencia, el presidente ceutí hablará del ejemplo de convivencia que es nuestra ciudad. Vivas también se dirigirá a los participantes en el Congreso para tratar de fronteras exteriores y del apoyo a las Fuerzas de Seguridad. Finalmente, el líder del PP en Ceuta define a su partido como una opción política alejada del populismo y la radicalidad. Afirma que los populares representan una opción por “la centralidad, la moderación y la sensatez”.



-¿Qué significa para el Partido Popular, a nivel nacional, este Congreso que se inicia hoy viernes en Madrid?



-Es un Congreso muy importante, no en vano es el acto de más envergadura que puede tener una formación política y el nuestro no iba a ser una excepción. Se va a marcar la pauta a seguir en los próximos años en cuanto a fijar posiciones políticas para afrontar los importantes retos que España tiene por delante. Se va a confirmar también el liderazgo de Mariano Rajoy y se elegirá a la nueva dirección del partido. Junto a ello, las modificaciones que se vayan a introducir en el funcionamiento interno del partido a través de la ponencia de estatutos. Es una ocasión muy importante para todos nosotros y poner de manifiesto que el PP tiene como vocación principal ser útil a los españoles, servir a la sociedad española y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su historia y de manera especial en estos últimos años. En el momento más difícil que ha vivido España en los últimos años, el Partido Popular y Mariano Rajoy han puesto en evidencia un grado de responsabilidad y de compromiso verdaderamente ejemplar. Han afrontado medidas que eran poco agradables de tomar, pero que salvaron a España de una situación muy difícil. Ha permitido que donde había recesión, ahora haya recuperación: que nuestro país haga valer su peso en el exterior; que se cree empleo, que es la mejor manera de garantizar la estabilidad de las pensiones y de los servicios básicos. Renovar todo ese discurso, actualizarlo en la medida que sea necesario y ponernos al servicio de España para afrontar estos nuevos restos son los principales objetivos de este Congreso.



-¿Sigue siendo Mariano Rajoy un elemento imprescindible para el Partido Popular?



-Creo que es un elemento imprescindible para el PP, pero también para España. Es el líder que España necesita y creo que estoy legitimado para decirlo. Nos hemos enfrentado a una situación muy difícil, pero, en ese momento, hay que calibrar la categoría de los líderes políticos y Mariano Rajoy ha tenido prudencia para no tomar decisiones precipitadas, ha tenido templanza para no perder nunca el control, ha tenido sensatez para señalar dónde estaban las prioridades en el crecimiento económico, en el empleo, en las pensiones, en los servicios fundamentales y ha tenido firmeza para hacer lo que debía, aunque no fuera agradable. Y firmeza que es el desafío secesionista de Cataluña. El presidente ha defendido sin titubeos la soberanía nacional, la integridad del territorio, la legalidad y la igualdad de todos los españoles cualquiera que sea su lugar de residencia. Es una persona con mucho prestigio en Europa y nuestro continente se enfrenta los próximos años a una agenda política de mucha envergadura. Es el líder que necesita el Partido Popular y el presidente que necesitan los españoles.



-¿Y para Ceuta qué va a significar este Congreso?



-Ceuta va a tener un protagonismo en este Congreso, a través de mi participación en una ponencia importante como es la que va a tratar el papel de España en Europa y en el resto del mundo. Esta presencia, por mi parte, es un reconocimiento más del PP a la importancia que Ceuta tiene en el conjunto de España. Para nuestro partido, el tamaño no determina la dimensión, la categoría depende de otros factores. Somos un partido que lleva en su ADN la defensa de nuestra ciudad. Antes me he referido a las prioridades que ha tenido el Gobierno de Mariano Rajoy, pero esas son las prioridades comunes para todo el territorio nacional, pero, luego, desde la perspectiva de atención a las administraciones territoriales, si ha existido algún territorio que ha sido tratado de una manera especial ha sido Ceuta. En esos momentos de tanta exigencia presupuestaria, de tanta presión por parte de la Unión Europea, hemos visto incrementadas en un 50% las transferencias que recibimos del Estado para garantizar nuestra suficiencia, nuestra solvencia, la sostenibilidad de los servicios, en última instancia, para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Se han mantenido todas las especificidades fiscales y además se han respetado todas las inversiones que el Estado tenía proyectadas. Este Congreso es la confirmación de todo lo que hemos venido hablando y se visualizará a través de mi participación en la ponencia.



-¿Cuáles serán las líneas maestras de su intervención?



-Primero significar que se trata de una ponencia importante. Tengo el honor de compartir cartel con personas a las que quiero y respeto como Ramón Luis Valcárcel, Pablo Zalba y Juan José Imbroda. Y de haberme sentido coordinado magníficamente por parte de Pablo Casado que es una persona eficiente, ágil y que ha tratado el asunto con una sutileza admirable. Poner de manifiesto lo que Ceuta significa y la categoría de los ceutíes. Eso siempre va por delante. Luego, entre las 100 ideas que configuran esta ponencia, también destacar algunos aspectos que son fundamentales para Ceuta. Vamos a hablar de Europa, pero España será más eficaz para el conjunto de Europa contra más fuerte esté en el interior. Para Ceuta es muy importante que se hable de nuestra integridad territorial, que se hable de convivencia y sin pretender darle lecciones a nadie somos un observatorio que manifiesta de manera cotidiana la oportunidad que le damos en Ceuta a la convivencia al amparo de una misma ley al abrigo de una misma bandera. Y también para hablar del papel de las fronteras exteriores. Nosotros no somos dudosos de no defender los Derechos Humanos, pero también defendemos unas fronteras que sean respetadas. Solidaridad para quienes huyen de las guerras y de la miseria, pero igualmente un apoyo decidido a las Fuerzas de Seguridad que tienen la obligación de velar por la seguridad de nuestras fronteras.



-¿Qué diferencias hay entre el Congreso del PP y los de las demás formaciones políticas?



-Hay dos maneras de concebir la actuación: una es el populismo, la radicalidad y el extremismo y otra forma es la manera del Partido Popular. Es la apuesta por la centralidad, la moderación y la sensatez. Es lo que se está dibujando en el mapa político nacional como consecuencia de los Congresos. Otra evidencia es que hay partidos que no muestran un liderazgo claro, que tienen síntomas de división y enfrentamiento y un partido que, sin rehuir el debate, tiene un liderazgo claro, está unido y en condiciones de servir y ser útil a la sociedad española.