Compadres para siempre’ hace su primera parada de la gira en Ceuta. La primera función será esta noche a las 21.00 horas en el Revellín

Revolucionaron la red con una serie de hilarantes cortometrajes que retrataban varios personajes muy reconocibles de la sociedad sevillana. Trabajos que traspasaron fronteras gracias a sus magníficos guiones y a la enormelabor interpretativa de sus protagonistas. Han pasado diez años desde que sus caminos se cruzarán y desde entonces sus carreras han avanzado en la misma dirección y al unísono. Una carrera en la que han invertido un “gran esfuerzo y dedicación” y por la que han cosechado grandes éxitos donde la clave, confiesan, está en “no haberse vendido por hacer el primo”.



Alfonso Sánchez y Alberto López, ‘Los Compadres’, celebran sus diez años como pareja artística recuperando a dos de sus personajes más aplaudidos: Rafi y Fali, los pijos sevillanos del corto ‘Eso es así’. Y lo han echo por partida doble, por un lado con el debut de ‘Compadres para siempre’ que estrenaron el pasado diciembre en Sevilla y, por otro, con la presentación de un nuevo corto ‘Eso sigue siendo así’. Un nuevo cortometraje que sirve de prólogo a la función teatral. Confían en que la obra tenga la misma acogida que la última, ‘Patente de corso’ basada en los textos de Arturo Pérez-Reverte que llevaron por los escenarios de gran parte de España, mientras mantienen vivo el proyecto de película basada en estos personajes. Tras su estreno el pasado diciembre hacen su primera parada de la gira nacional hoy en Ceuta, donde dicen que “ya era hora de llegar para atender las constantes demandas de su público”. Llevarán a cabo dos funciones que se representarán en el Revellín, la primera esta noche a las 21.00 horas y la segunda mañana a la misma hora.



–¿Qué razones le llevaron a recuperar a Rafi y Fali?



–Alfonso Sánchez: Creo que era el momento idóneo, ya que cumplimos diez años y el público llevaba mucho tiempo esperando la vuelta de los personajes y puesto que el proyecto cinematográfico está presentando algunas trabas decidimos que la forma más fácil era llevarlo a los escenarios puesto que lo conformamos nosotros y es más fácil de producir.



–¿Cuáles son esos problemas a los que se refiere que presenta el largometraje?



– A.S:Principalmente la financiación. En este país es muy complicado producir una película si no es mediante grandes productoras. De todas formas nosotros seguimos peleando y ya contamos con algunas ofertas interesantes.



–Alberto López: La obra de teatro también es una forma de mostrar a las productoras la demanda que tienen estos personajes y que es una historia que vende y tiene ‘tirón’.



–¿En ‘Compadres para siempre’ cómo han evolucionado Rafi y Fali en estos diez años?



–A.L: El público va a ver por primera vez a los personajes en acción y meterse en líos, en lugar de verlos estáticos como en los cortos. Además, será la primera vez que no estén de acuerdo en algunos temas e incluso discutan. La obra va a permitir al público entender el verdadero carácter de cada uno de ellos porque los vamos a ver desenvolverse y actuar en otros ambientes.



–¿De qué trata la obra?



–A.S: Gira en torno a la amistad, la lealtad y la crisis de valores que existe en la sociedad actual. Tanto Rafi como Fali serán víctimas de sus propios personajes.



–Algunos han definido sus funciones como un ‘costumbrismo radical’. ¿Qué opinión les merece?



–A.S: Es maravilloso. Creo que es un término extraordinario que define muy bien lo que hacemos, se ajusta al modelo y a lo que queremos transmitir.



–En una época en la que cuesta llenar teatros. ¿Cuál es la clave para agotar entradas allí donde pisan?



–A.L: En primer lugar, el amor y el esfuerzo por lo que hacemos. Creo que el público percibe la honestidad y la entrega, pero es verdad que ayuda mucho que todos nuestros trabajos estén en Youtube, así como la mutua aparición en largometrajes muy sonados y series de televisión, pues no se puede obviar que los medios convencionales son los que siguen teniendo más fuerza.



–¿Están de moda las parodias de andaluces?



–A.S: Las parodias de andaluces siempre se han hecho, lo que al fin se está haciendo ahora es contar historias de andaluces sin necesidad de que los personajes sean yonquis o putas, ahora son médicos o profesores. Por fin se está empezando a reflejar de forma digna al pueblo andaluz.



–¿Qué opinan del fenómeno generado en Ceuta por su función?



– A.L: Lo que ha ocurrido en Ceuta es sobrehumano. Es la primera vez que vivo algo así en mis 20 años como actor, así que tengo unas ganas terribles de poder actuar para este público y espero que disfrute mucho de la obra.



– A.S: Es maravilloso tener un recibimiento así, nunca lo hubiésemos imaginado, no estamos acostumbrados a llegar a un lugar donde los anfitriones nos esperan con los brazos abiertos. Teníamos muchas ganas de traer nuestro espectáculo a Ceuta y esperamos no defraudar.