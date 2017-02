Cuando pensábamos que la situación de pérdidas de efectivos en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta no podía ser peor, nos encontramos de frente con el Borrador del próximo Concurso General de Méritos, en el cual la Dirección General de la Policía muestra su propuesta de plazas para todo el Territorio Nacional. En el caso de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, se pretende convocar 3 plazas de Subinspector, 3 de Oficial y “0” de Policía, (si, han leído bien “0” plazas de Policía). No damos crédito al abandono que sufre nuestra ciudad por parte de la Administración y los políticos que la gobiernan, más preocupados de no perder su asiento y mirar hacia otro lado que en aportar soluciones a las penalidades que se están viviendo en nuestra ciudad y al problemón que aún queda por llegar. La plantilla de la Policía Nacional ha ido mermando hasta sufrir un déficit de más del 24% tras las sucesivas jubilaciones de los agentes y la huída masiva de funcionarios de nuestra ciudad, provocada por la persecución a la que vienen siendo sometidos por parte de la Agencia Tributaria. Dicho déficit es aún mayor ya que hay funcionarios que se encuentran inmersos en procesos de ascenso y otros que ocupan plaza en Ceuta pero se encuentran en estos momentos desempeñando sus funciones en la UIP. El Ministerio de Interior no ha tenido ni tiene intención de cubrir dicho déficit y “la falta de personal es alarmante”, en estos últimos años hemos sufrido la pérdida de más de 120 agentes que no han sido repuestos. No hay que olvidar que la ciudad autónoma de Ceuta a pesar de los descensos de estos últimos años se encuentra a la cabeza de las ciudades con más tasa de criminalidad de España. Con todo este panorama, los índices de criminalidad siguen a la baja y la tasa de resolución se mantiene alta, pero a costa del esfuerzo de unas plantillas cada vez más saturadas La falta de efectivos roza ya límites peligrosos para la seguridad pública. La merma de la plantilla por la falta de oferta de empleo público no es novedad, pero se ha ido agravando con el paso de los años y lo peor está aún por llegar ya que este año se marchan por jubilación más de 30 agentes sin contar con otros tantos que pasarán a Segunda Actividad por su propia voluntad. ¿ Qué debe suceder para que la Dirección General de la Policía o nuestros gobernantes reaccionen y busquen soluciones a este gravísimo problema? Desde la UFP calculamos que harían falta al menos 120 agentes para reforzar la plantilla y puestos Fronterizos, además sería preciso modificar el Catálogo de puestos de trabajo aumentando el actual, ya que se encuentra desfasado. Este se realizó para una población reducida, que ha sufrido un crecimiento considerable, no correspondiéndose con la realidad que actualmente vivimos. Todo ello sin contar con el aumento de población flotante procedente del país vecino que diariamente efectúan su entrada en nuestra ciudad para trabajar o comprar. Recordar que el acuerdo con Marruecos que permite acceder a nuestra ciudad a ciudadanos residentes en la Provincia de Tetuán sin necesidad de visado se hizo para facilitar el pequeño comercio, pero actualmente la situación se ha desbordado y cuentan por miles los ciudadanos marroquíes de otras provincias que se empadronan en Tetuán para beneficiarse de dicho acuerdo. Desde la Unión Federal de Policía recurriremos ante la Comisión de Personal y Proyectos Normativos este despropósito en la provisión de plazas para la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, y exigiremos que se cubran un mínimo de plazas que garanticen la seguridad de nuestros ciudadanos. Es el momento de que los Gobernantes de nuestra ciudad, grupos parlamentarios y asociaciones den un paso al frente y exijan de inmediato una solución al grave problema de falta de efectivos. Sr. Trevín ,cómo es posible que por este desaguisado que se ha cometido contra la Ciudad de Ceuta no haya hecho usted pregunta alguna; no obstante, como dijimos en el último escrito, hay puestos de trabajo que deben ser ocupados por personal idóneo y desde luego, junto con usted, delegado de gobierno y el responsable de la comisión de personal no hubieran encontrado trabajo ni 1623, fecha en la que se estipuló por parte del Rey de España , de entonces , que la capacidad es fundamental para ejercer.