El ministro del Interior asegura que la Benemérita cumple con la ley y los Derechos Humanos en Ceuta y Melilla

La sesión de control al Gobierno en el Senado trató en sus primeros momentos la pregunta que ya adelantó la senadora Maribel Mora (Podemos) este fin de semana en su visita a Ceuta. La cuestión sobre la falta de instrucciones específicas en la frontera para la Guardia Civil fue respondida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien aseguró que, dado que los guardias civiles cumplen con la legalidad vigente en España, Europa y la ley internacional, no se requiere de una instrucción más específica, entiende el ministro. “Si la Guardia Civil cumple con todos los requisitos en el ejercicio y garantía de los Derechos Humanos, ¿qué instrucción es la que necesitan?”, preguntó a la senadora de Podemos.



Mora indicó que tras sus visitas a Melilla y Ceuta este fin de semana, desde la Guardia Civil les había transmitido su preocupación por no tener unas instrucciones concretas sobre cómo actuar en la valla, y aplicar, en definitiva, el apartado segundo de la Disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y además preguntó “qué tiene que hacer un guardia civil cuando intercepta a un menor en la valla”.



La senadora de Podemos insistió en que la Guardia Civil está “muy preocupada” por este asunto de no tener instrucciones precisas y que es un reclamo reiterado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).



Zoido en su primera intervención aseguró que la actuación y labor de la Benemérita se rige por el “respeto escrupuloso y absoluto de la normativa de Derechos Humanos” tanto en Ceuta y Melilla como en el resto del país.



La senadora Mora no quedó satisfecha con la respuesta e insistió en que el titular de Interior le especificara qué instrucciones tienen los guardias civiles sobre cómo actuar cuando interceptan a un inmigrante o un menor en la frontera de Ceuta y Melilla. Mora explicó que la utilización de las oficinas de asilo no son, por ahora, un recurso válido para los inmigrantes para optar a pedir protección internacional y dijo en la Cámara Baja, como ya adelantó en Ceuta, que la oficina de asilo en el Tarajal está “sin estrenar”.



Aseguró la parlamentaria que incluso los propios funcionarios en la oficina de asilo les explicaron que allí nadie puede acceder y por tanto, concluyó Mora, la única manera que tienen los inmigrantes para pedir asilo en Ceuta y Melilla es “a través del mar o de la valla”.



“Yo comprendo lo que usted y su grupo parlamentario defienden, que no haya valla. Me encantaría que nadie tuviera que marcharse de su país, que nadie pasara hambre, que no hubiera guerras, pero todo eso es un mundo ideal. Vivimos en un mundo real y para garantizar la libertad, la seguridad y el ejercicio de los derechos es necesario que cumplamos con las leyes y que, además, existan controles”, argumentó el ministro Zoido.



“Estamos en un mundo donde rige una normativa estatal, europea e internacional. España cumple con todos los requisitos que así se establecen tanto para los que están como para los que quieren llegar aunque a usted le parezca que no”, agregó el titular de Interior. De hecho, recordó que desde septiembre de 2015 la Benemérita firmó un convenio con Cruz Roja por el cual todos los inmigrantes que llegan a territorio español son atendidos por sanitarios de la organización social.

Los ‘zascas’ de Zoido: Ceuta es España y el sistema intermedio



El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, llevó a la Cámara Baja las polémicas declaraciones que hizo Mora hace unos días, y en las que decía comprender las reivindicaciones soberanistas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Una declaración que según la parlamentaria de Podemos se ha sacado interesadamente de contexto y que desde la formación política de Podemos han aclarado que la postura del partido no es esa. No obstante, Zoido finalizó su intervención recalcando a la senadora Mora que “Ceuta y Melilla son España aunque usted entienda que tiene legitimidad el reino de Marruecos”.



Reiteró que los agentes de la Benemérita respetan “escrupulosamente” la legalidad vigente y los Derechos Humanos y defendió el sistema intermedio español. Zoido indicó que en materia de fronteras “la restricción absoluta es ilegal e insolidaria”, pero también, en el extremo contrario está “la peligrosidad de la ausencia total de controles”.



“España está en un punto intermedio que es establecer un sistema avalado por la Unión Europea mediante el cual somos solidarios, pero queremos establecer los controles necesarios para que después no surja ningún tipo de problema”, zanjó el ministro de Interior.