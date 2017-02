La Audiencia sienta en el banquillo a dos acusados de tentativa de homicidio en un caso de 2013 en el que no hay víctima. Muy al contrario, uno de los acusados dice que de haberla es él

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta sentó ayer en el banquillo a dos personas acusadas de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, al objeto de esclarecer qué hubo detrás del fuego cruzado que el 3 de agosto de 2013 alarmó a la barriada de Hadú y hasta sorprendió al cura de la iglesia de San José en pleno bautizo. Lo curioso de este juicio, que hoy terminará con la celebración de la segunda sesión, es que no hay víctima. O al menos la que, como tal, dibuja el Ministerio Fiscal para sostener la acusación de intento de homicidio sobre los acusados, para los que en su escrito de calificación inicial pide 8 y 5 años de prisión. Se trata de los llamados Muouhad A.A. (que se encuentra en libertad) y Abdel A.L.A. (en la actualidad preso por otra causa).



Ambos acusados circulaban en un vehículo a la altura de Teniente Coronel Gautier aquella tarde de verano cuando a la altura del cafetín ‘HH’ se vieron sorprendidos por disparos. Muouhad A.A., que conducía el turismo, declaró ante el tribunal que vio a una persona con un arma apuntando al coche y disparar, lo que le llevó a agachar la cabeza mientras el vehículo seguía su dirección. “Solo vi una imagen, no me acuerdo de su cara, era la primera vez que lo veía”, expuso ante el tribunal. Junto a esta persona viajaba de copiloto Abdel A.L.A. ‘Tamo’, su vecino, a quien se había encontrado antes por casualidad. Tras los disparos, Muouhad A.A. quedó detenido y se le realizó la prueba de pólvora que dio negativa, es decir, nunca había disparado.



Abdel A.L.A. fue más extenso en su declaración hasta dar con la respuesta a la pregunta que titula esta crónica, al presentarse como la víctima real de este suceso y señalar a dos sicarios argelinos, hermanos, como quienes estaban en el cafetín esperando para disparar un coche en el que, sabían, se encontraba él. “Había una mafia en Ceuta que sigue”, expuso. “Pagaron para que me mataran”, añadió, situando la época de este incidente que ahora juzga la Audiencia en un momento de enfrentamiento de “bandas”, “de fuego cruzado entre Benítez y el Príncipe”, señalando a los llamados ‘Shakor’ y el desaparecido ‘Nene’ como integrantes de la primera de las bandas. “La Policía sabe que me querían matar”, insistió, desligando al otro acusado de cualquier asunto delincuencial.



Los supuestos sicarios argelinos le esperaban porque, según su declaración, sabían que Abdel A.L.A. estaba en ese coche al haber recibido esa información de unos individuos que, en motocicleta, les siguieron cuando estaban echando gasolina.



“Yo soy el perjudicado”, clamó ante la Sala, reconociendo que tras ser disparados sacó parte de su cuerpo por la ventanilla y repelió esos disparos haciendo uso de un arma que portaba que era de fogueo. “Los sicarios eran guardaespaldas del Shakor”, dijo, sin saber dar más datos sobre ambos aunque, reconoció, “si les veo la cara me acuerdo”.



Abdel A.L.A. portaba un arma de fogueo porque ya habían matado a varios de sus amigos o conocidos y temía que ahora le tocara a él. “El dinero habla. Mataban a gente y la Policía no detenía a nadie. Disparé con el arma de fogueo porque ellos me estaban disparando”. Después de aquel fuego cruzado, tiró el arma que nunca apareció y escapó del lugar. “Soy víctima de amenazas, he recibido impactos de bala. Vivo atemorizado, han matado a cinco de mis amigos y nadie está en la cárcel”, sentenció, insistiendo que en aquella época pagaban a “niños que toman pastillas” para que dispararan a la gente, niños que incluso luego escapaban a Marruecos o que eran capaces de presentarse en el Hospital para consolar a las víctimas tras ducharse y hacer desaparecer cualquier resto. Abdel A.L.A. advirtió de que si a él le sucede algo tiene presentada una denuncia en Madrid para que se sepa quiénes están detrás de ordenar su muerte, como hicieron con sus amistades.



Quien figura como acusado dijo ser en realidad la víctima porque los sicarios le habían tendido una trampa, una emboscada por orden de quienes ordenaban matar moviendo fichas. Cuando la Policía llegó a Hadú se topó con muchas personas que decían no haber visto nada ni saber algo al respecto de lo ocurrido, salvo un testigo, un militar que ayer declaró por videoconferencia y que contó cómo se produjo ese fuego cruzado, verificando la versión del acusado en cuanto que los primeros disparos llegaron de una persona (no dos) que bajaba del cafetín ‘HH’. Por tanto, el copiloto respondió disparando “imagino que con idea de disparar al otro”, dijo. “Fue algo muy rápido”, matizó, aunque pudo clarificar que esa víctima perdida, esa ‘x’ que nadie ha encontrado en toda esta historia, fue la primera en disparar “de manera sorpresiva al vehículo”, que el acusado respondió y que el otro volvió a disparar de nuevo. Desde donde se encontraba no pudo apreciar la dirección de esos disparos “solo” que hubo “intercambio”; tampoco, a pesar de ser militar, pudo concluir si el arma del acusado era de fogueo al no estar tan cerca del lugar.

Un casquillo pero ningún arma

En la sesión de ayer declararon varios policías que intervinieron aquella tarde. Hoy se espera que lo hagan los de Balística para que, después, se puedan escuchar los informes de las Defensas y del Ministerio Fiscal. Los policías que acudieron determinaron que no se había podido encontrar arma alguna y que solo se halló un casquillo de 9mm. que, por su ubicación, debía pertenecer al arma que portaba la supuesta víctima nunca encontrada. Más allá de las manifestaciones de un militar, no contaron con más colaboración ciudadana a la hora de obtener datos sobre lo sucedido. Por videoconferencia prestó declaración el agente de patrulla que detuvo a uno de los dos acusados, narrando la fuga emprendida al darle el alto. A la altura del Puente Quemadero habrían visto el coche similar a las características aportadas como el implicado en el tiroteo, pero tras pararle su conductor aceleró en dirección al Príncipe. A los minutos localizaron el vehículo solo con uno de los acusados en su interior a quien detuvieron, era M.A.A. Les dijo que les habían disparado algo que sorprendió al agente puesto que huían de la Policía. Optaron por proceder a su detención mientras que de la otra persona ya perdieron el rastro, siendo detenido con posterioridad. El tribunal de la Sección VI acogerá a lo largo de esta mañana la segunda de las sesiones judiciales de una vista que ya fue suspendida el pasado noviembre por la incomparecencia de una de las abogadas de la Defensa. No se podrá contar con la víctima porque incongruentemente se trata de un juicio sin perjudicado presente.