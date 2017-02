No esperan movimientos por parte de la Ciudad Autónoma al respecto

Con el paso del tiempo, los presidentes de las asociaciones de vecinos se están haciendo a la idea de que no van a cobrar la subvención correspondiente al año pasado. Todas las gestiones que se han venido haciendo desde el pasado mes de diciembre no han cuajado y nadie ha recibido para dar las oportunas explicaciones.



Viendo como pasa el tiempo, lo cierto es que ya nadie espera un cambio de actitud por parte de la Ciudad Autónoma y más concretamente de Intervención. La no presentación por parte de distintos presidentes de barriadas de los justificantes de los gastos de las subvenciones del año 2015 es lo que ha frenado el cobro de las ayudas de 2016. Muchos presidentes, como hemos venido publicando, han abonado de sus bolsillos directamente los gastos que han tenido, esperando que lo pudieran recuperar, pero ya ven que no será así. Al menos, confían que no se les aplique lo que establece la Ley General de Subvenciones que confirma una suspensión de cinco años para la entidad que no cumpla con la obligación de presentar la justificación de las ayudas que recibe.

Sector



Recordemos que durante el mes de diciembre fue el sector de los presidentes contrarios a Juan Moreno quienes se personaron en Intervención para conocer que había sucedido, al igual que lo hizo el mismo presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Luego, se quedó en que existiría una asamblea informativa en la Federación.



Pero allí Moreno no ofreció ninguna explicación y nada más que se acordó constituir una comisión de cinco presidentes, entre ellos el propio Juan Moreno, para mantener una entrevista con la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales. Han pasado más de dos semanas y no hay nada de nada.



Pero tampoco han corrido mejor suerte el grupo de presidentes que obtuvieron casi 50 firmas para pedir un encuentro con el presidente Vivas, aduciendo que no se fiaban de la labor que había hecho la misma Federación y no han recibido ninguna comunicación de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.