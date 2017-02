Nos contó ayer el flamante ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que la Guardia Civil no necesita instrucciones en la valla, que sabe perfectamente cómo tiene que actuar. Lo dijo a preguntas de la senadora de Podemos, Maribel Mora, que insistía una y otra vez en que los propios guardias civiles le habían trasladado su inquietud por la falta de concreciones. No crean que la intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado dio para más. Pueden verlo en el vídeo que hemos colgado en nuestro perfil de Facebook. Sin querer contarles el final de la ‘historia’ les puedo adelantar que el ministro terminó con eso de que Ceuta y Melilla son españolas, como si hiciera falta que nos lo recordara. A mí me hubiera gustado que el ministro fuera algo más convincente sobre la protección que tienen los guardias civiles cuando se les ordena devolver a los inmigrantes que están en la valla. Y me hubiera gustado porque creo que ni el propio Gobierno tiene claras las cosas, a pesar de que Zoido saque la vena del ‘soy español’ que tanto gusta pasear a los populares en sus visitas a esta ciudad.



Si el ministro del Interior tiene tan claro que los guardias civiles saben cómo actuar y que no hace falta que se les concrete instrucción alguna, ¿podría decirme por qué en algunos casos se ha procedido a la devolución de personas encaramadas a la valla y en otros no?, ¿cómo es que no se devuelve a inmigrantes que han estado 8 horas en la valla pero sí se hace con otros que han permanecido 30?, ¿me lo quiere explicar?, ¿quién ordenó a los guardias civiles aplicar unas instrucciones según conveniencia… de quién y por qué? Eso es lo que el ministro Zoido debía haberle aclarado ayer a la senadora de Podemos y a los guardias civiles, a los que tienen mareados con actuaciones que un día valen pero, 24 horas más tarde, ya no. Y es sumamente importante esa aclaración porque luego quienes se sientan en el banquillo son los guardias que están a pie de valla, no los ministros ni los delegados del Gobierno que trasladan esas órdenes políticas.



Claro que la Guardia Civil necesita instrucciones claras, es evidente que estamos ante una reacción política a los procedimientos judiciales iniciados en Ceuta y Melilla precisamente por lo que ocurría en esas vallas, llevando a Interior a blindar las devoluciones rebautizándolas como rechazos en frontera, marcando valores que nadie entiende. No se debe temer a la claridad de los conceptos, sí en cambio a los que despachan algo tan de peso como la entrega de personas con un españolismo que no hace falta que nos recuerde.