La Consejería de Educación y Cultura ha puesto a la venta las entradas para el concierto que The Electric Alley ofrecerá el día 18 a las 23.00 horas en La Sala. Los interesados pueden adquirir su tique en la taquilla del Teatro y en la web de la Ciudad a 10 euros, además de a su entrada en La Sala el día del espectáculo.

La banda The Electric Alley es gaditana, se alimenta de la música de los 70 y desde su nacimiento a finales de 2012 ha sacado a la luz dos álbumes, Backward States of Society y Get Electrified!, y trabaja en el que será el tercero.

Jaime Moreno (voz y guitarra), Nando Perfumo (guitarra y coros), Sergio Reyes (bajo y coros) y Rafa Benítez (batería) llegan a Ceuta en el marco de su gira Get Electrified, con la que ya han recorrido una parte del territorio nacional y con la que han participado, incluso, en festivales extranjeros, en concreto en Francia y Reino Unido.