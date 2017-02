Los populares señalan que la parlamentaria, en un audio, duda de la españolidad de Ceuta y el partido morado lo desmiente

Polémica entre el Partido Popular y Podemos a ráiz de unas declaraciones efectuadas hace algo más de un año en la localidad tetuaní de Martil, por Maribel Mora, donde se acusa a la senadora de la formación morada de haber puesto en duda la españolidad de Ceuta y Melilla.



A partir de ahí se ha encendido la polémica. Por su lado, la propia organización dirigida por Pablo Iglesias ha querido situar estas afirmaciones de la senadora Maribel Mora en su propio contexto. En un comunicado manifiestan que en marzo de 2016 la parlamentaria participó en una charla-debate que abordaba los problemas y las vulneraciones de Derechos Humanos que padecen las porteadoras marroquíes que, como única forma de vida, cruzan permanentemente la frontera. “Durante el desarrollo del debate varios miembros del público, todos de nacionalidad marroquí, sí reclamaron en sus intervenciones que la territorialidad de Ceuta y Melilla debía pasar al Reino de Marruecos. La senadora Maribel Mora en su réplica simplemente señaló que ese no era el objeto del debate que se estaba abriendo y que ella únicamente iba a hablar de Derechos Humanos en la frontera, prestando especial atención a la situación que viven diariamente las porteadoras” indica Podemos, pero, sin embargo más lejos y comentan que “durante los últimos días hay quienes, sin embargo, han intentado abrir una estéril polémica. Maribel Mora no solo no ha dudado jamás de la españolidad de Ceuta, sino que además es plenamente consciente, como el resto de miembros de la formación, que el 100% de la población ceutí se siente española y no desea ningún cambio de estatus legal de su ciudad. Es triste que, tanto en Marruecos como en España, haya quien utilice estérilmente este debate para no hablar de la complicada realidad que se vive en la frontera, donde sistemáticamente se producen violaciones de Derechos Humanos”. Recuerdan que no es la primera vez que se intenta desacreditar a Podemos vinculando a la formación política con las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. “Quienes así actúan, además, se han valido en el pasado de fotomontajes difundidos desde cuentas falsas en redes sociales. Ahora, no obstante, no dudan en distorsionar y retorcer unas declaraciones de Maribel Mora que, realizadas hace ya un año, jamás pusieron en duda que Ceuta sea y vaya a seguir siendo una ciudad española”.



Al paso han salido los dos senadores de Ceuta, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed Dos Santos, quienes aluden a que Isabel Mora es portavoz adjunta de Ramón Espinar en el Grupo Parlamentario en el Senado de Podemos, siendo, en definitiva, una de las voces más influyentes de dicha formación en la Cámara Alta.



Se quejan de que en los años de trayectoria política de la formación política Podemos, todavía “no hemos escuchado a ningún dirigente nacional plantear ningún tema relacionado con Ceuta que no fuera los rechazos en frontera y la atención a los inmigrantes. En definitiva, todavía no hemos escuchado ni leído ninguna propuesta de un representante político de peso en Podemos para mejorar el empleo, la educación, la sanidad o el desarrollo económico de los ceutíes. En esta ocasión, desgraciadamente, ha habido una novedad: una parlamentaria nacional justifica la legitimidad de las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla”.



Siguen afirmando que “no dudamos de que una importante mayoría de los militantes de la formación política en Ceuta tengan clarísimo que Ceuta y Melilla son tan españolas como Oviedo o Castellón. Lo deseable sería que reprobasen públicamente a su compañera de filas, aunque se podría entender un cobarde silencio. Lo que es rechazable de plano es la pretendida justificación de sus declaraciones, cuando en el audio se escucha de manera nítida que la senadora Mora no niega la legitimidad de las reivindicaciones de Marruecos, lo que ‘a sensu contrario’ significa que las justifica. La portavoz adjunta de Podemos debe saber, de primera mano, el profundo malestar que sus declaraciones han generado en la ciudadanía ceutí”.



Repiten que no perderán un minuto en sacar “de la profunda ignorancia a esta senadora: la Historia de España y, por tanto, la de Ceuta no admiten interpretaciones torticeras. Pero si lo perderemos las veces que sea necesario para que los dirigentes nacionales de Podemos y, por tanto, Isabel Mora rectifiquen y manifiesten de manera indudable su inquebrantable interés en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, en cualquier foro y ante cualquier público, por muy beligerantes que pudieran ser los contertulios”.



De igual manera, seguirán solicitando el apoyo de Podemos en el Parlamento para cuestiones que puedan beneficiar a los ceutíes, como la defensa del mantenimiento de los fondos comunitarios asignados a Ceuta en el periodo post.-2020 o el mantenimiento del régimen de bonificaciones en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades a las empresas radicadas en Ceuta, pese a que, lamentablemente, “no pudimos contar con el voto favorable de esta formación en ambas cuestiones que eran trascendentales”.