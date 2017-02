Uno de los acusados ha aludido a la “mafia en Ceuta” y el “fuego cruzado” que había en la época del suceso, agosto de 2013

La Audiencia ha acogido esta mañana la celebración de la primera sesión que se sigue para esclarecer los disparos ocurridos en agosto de 2013 a la altura del cafetín ‘HH’ de Hadú. Unos disparos en los que nunca hubo víctima pero que llevaron a la apertura de un procedimiento judicial por el que se acusa a dos personas, los llamados A.A.A. y M.A.A., de homicidio en tentativa y tenencia ilícita de armas. En su escrito de calificación inicial, el Ministerio Fiscal pide 8 años de prisión para A.A.A., que permanece preso por otra causa, y 5 para M.A.A., en calidad de cómplice.

Esta mañana han declarado los dos acusados. El llamado M.A.A. ha narrado que aquella tarde circulaba con su coche y por sorpresa un individuo les disparó. “Agaché la cabeza y el vehículo seguía en marcha”, ha manifestado ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia. “Solo vi una imagen, no me acuerdo de su cara”, ha añadido. Ese incidente duró segundos. Voluntariamente se hizo las pruebas de la pólvora una vez acudió a la Jefatura Superior que dieron negativo.

M.A.A llevaba en su coche a su vecino A.A.A., quien también ha prestado declaración ante el tribunal. Y lo ha hecho para decir que la víctima es él, porque llevaba tiempo sintiéndose amenazado porque sabía que le querían matar. Ha dicho que en la época en que pasaron los años había “una mafia en Ceuta” y una banda “de Shakor y Nene” existiendo “fuego cruzado entre Benítez y el Príncipe”. Murieron muchas personas conocidas de A.A.A y él sentía que podía ser el siguiente. “La Policía sabía que me querían matar”, ha explicado, insistiendo en que el otro acusado solo le llevaba en el coche, sin saber nada de sus vicisitudes. Ha recalcado que había dos pistoleros a la altura del cafetín ‘HH’, dos sicarios argelinos a los que habían encargado dispararle y que él llevaba una arma de fogueo comprada reglamentariamente para defenderse. “Ellos me querían matar. Yo soy el perjudicado”, ha narrado. “Yo tengo un arma de fogueo, sé que habían matado a mis amigos y el dinero es el que habla, la Policía no detenía a nadie”, ha añadido justificando el llevar esa arma consigo que utilizó para defenderse del disparo recibido por esos sicarios argelinos.

Ante el juez ha dicho que tiene una denuncia interpuesta en Madrid por si le matan para que se sepa quiénes son. También hoy ha prestado declaración por videoconferencia un militar que vio todo lo sucedido. Ha dicho que efectivamente había un hombre en el cafetín y que fue el primero que disparó, respondiendo a ese disparo el llamado A.A.A que sacó el cuerpo de la ventanilla del coche “imagino que con idea de disparar al otro”. “Fue algo muy rápido”, ha dicho, indicando que A.A.A repelió el disparo recibido inicialmente por el otro hombre que nunca ha aparecido.

Mañana se celebrará la segunda y última sesión judicial en la Audiencia.