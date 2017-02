Una vecina de la barriada lamenta que los peatones tengan que “echarse a la carretera” para transitar por la acera

La calle Rafael Orozco se ha convertido en una carrera de obstáculos para los vecinos de la barriada. La sucesión de badenes de garajes son espacios aprovechados por los conductores infractores para estacionar sus vehículos allí, lo que impide el tránsito normal de los peatones por la acera. La calle es estrecha y cuando no hay tráfico los supuestos propietarios de estos garajes ponen unas cadenas para impedir el aparcamiento con tan mala suerte que bloquea, uno de ellos, el paso de peatones ubicado en esta vía.



Asegura esta vecina, en su denuncia trasladada a El Faro, que esos garajes son “ilegales” en tanto no están señalizados con los carteles de ‘vado permanente’ que corresponderían a cualquier entrada de garaje. En tanto no existe esta señalización, la mujer no entiende por qué Obimace ha realizado los rebajes en la acera en estas viviendas.



Además, se queja esta vecina de la falta de vigilancia y seguridad en la barriada, puesto que, a pesar de disponer en la zona de un policía por las mañanas, “en cuanto termina su turno, la calle se vuelve impracticable”. Reclama la mujer a la Ciudad Autónoma más seguridad a lo largo del día para evitar que personas mayores, niños y bebés en carritos tengan que circular por la calzada al no poder hacerlo por la acera, poniendo en riesgo su integridad física por “culpa” de unos vecinos y conductores incívicos.