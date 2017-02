El reto no es fácil, pero los resultados pueden ser de una enorme satisfacción para todos. El nuevo jefe de la Policía Local se encuentra con una plantilla a organizar para que el Cuerpo sea más efectivo y ofrezca un servicio al ciudadano de mayor calidad. En estos tiempos en los que el Cuerpo no solamente adolece de efectivos, que hacen falta, sino que a los que los ciudadanos se les exige una mayor seguridad en las calles, el nuevo jefe de la Policía Local de Ceuta tiene que responder a esa demanda ciudadana. Y ello pasa por una mayor presencia de agentes en las calles, no solamente como efecto disuasorio para los delincuentes sino para que los ceutíes se sientan más seguros viendo a sus policías patrullas las calles. Hace un mes que Sebastián Vega tomó posesión de su cargo y todos esperamos que plasme su impronta en el Cuerpo policial para cumplir con los objetivos marcados. Pero aún es pronto. Pronto para echar las campanas al vuelo y hacer una valoración de una gestión que aún tiene que andar y engrasar. Una vez tenga rodaje la maquinaria veremos si la nueva línea de trabajo y mando de Vega cumple no solamente con los objetivos que le hayan marcado desde la Ciudad Autónoma sino también con los que demanda la ciudadanía. Eso sí, paciencia porque unos y otros, al menos tienen que dejar al nuevo jefe dejar mandar y organizar. Al menos esos cien días que también se otorgan a los nuevos equipos de Gobierno.