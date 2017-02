Es de chirigota. Se presentan tres camiones nuevos para el Parque de Bomberos y resulta que la capacidad de litros de agua que deben tener no es la que venía concretada en los pliegos de licitación del contrato. La broma se traduce en 1.700 litros de agua menos de lo debido. Imagínense a los bomberos acudiendo a un servicio por la quema de un coche o una vivienda y que al final se queden a medias porque no disponen del agua que pensaban portar. Dentro de lo malo, se ha podido comprobar este fallo a tiempo y ahora se sabe con los recursos de que se dispone para salir a cualquier emergencia.



La Ciudad ya ha anunciado que se va a actuar hasta las últimas consecuencias y el responsable de la empresa que ha preparado estos vehículos ya ha confirmado que vendrá a Ceuta en breve para dar explicaciones. Sorprende que se trate de una empresa que abastece a los Cuerpos de Bomberos no solo de España sino también de puntos de Europa y se haya podido comprobar que los tres camiones entregados y con certificaciones de disponer de unos litros concretos hayan dado fallos. Los tres. Sorprende.



Algunos partidos de la oposición han salido a la palestra mediática pidiendo ya la cabeza de Jacob Hachuel, como si el responsable de Gobernación fuera el ingeniero que ha certificado los litros de cada cuba. Resulta patético. Lo que debían preguntar es cómo es posible que una empresa presente los camiones con un documento público en el que se especifican unos litros que después no existen. El caso es que se ha comprobado el ¿error? y se ha iniciado un expediente que terminará… veremos como, porque lo que está claro es que devolver los camiones ya resulta inviable pero cabe defender la devolución de un gasto por incumplimiento de lo pactado. Veremos si tirando del hilo al final nuestra sorpresa es mayor… es evidente que la Ciudad debe forzar a la empresa no solo a asumir lo ocurrido sino a comparecer ante los medios de comunicación para dar la oportuna explicación a toda la ciudadanía sobre, primero, qué ha ocurrido y, segundo, cómo se pudo certificar algo que no existe, que se ha comprobado que es irreal y que se ha descubierto gracias a que los bomberos van servidos de escuela y constataban que algo anómalo ocurría cuando las cubas se estaban gastando demasiado pronto. El culebrón no ha hecho más que empezar, quizá hasta empiecen a asomarse aquellos que servirán para animar el show dando cabezazos donde no deben reclamando dimisiones sin sentido. De todo hay.