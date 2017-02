Los alumnos del Grado Medio de Servicios de Restauración ofrecieron el primer desayuno buffet tipo hotel con el que demostraron sus conocimientos

En ciertas épocas, no recibió el reconocimiento que se merecía, pero la Formación Profesional empieza ahora a ser valorada como una herramienta útil para la empleabilidad de los jóvenes. Una formación por la que apuesta el Almina que este curso ha puesto en marcha por primera vez el Grado Medio de Servicios de Restauración.



“Bienvenidos al nuevo Almina”, así recibía el director del centro, Francisco Javier Rodríguez, a los asistentes al desayuno buffet organizado por el nuevo grado que imparte el instituto. Los comensales fueron recibidos en una cafetería que mucho se distancia de la típica estancia del centro educativo. Aires renovados, innovadores y acordes a la época en la que nos encontramos, esta cafetería se inclina más a situarse como una estancia de hotel o un gran restaurante. Forma parte de todo el proceso de remodelación que se está llevando en el centro en vistas de situarse como el instituto del futuro, o más bien del siglo XXI. Un proceso hasta este milenio del que no quedan exentas sus enseñanzas. El Grado Medio de Servicios de Restauración ha sido una de las apuestas de este curso académico, dado el auge experimentado en el sector, y con ello la especialización requerida.



Diecisiete alumnos llevan meses aprendiendo las técnicas del área de la restauración y la hostelería y ayer dieron muestra de ello. La nueva cafetería, el aula taller de Hostelería y Turismo, se transformó en un auténtico buffet de hotel en el que no faltó detalle, donde se llevó a cabo un simulacro real de un desayuno buffet tipo hotel. Para ello el equipo docente se encargó de invitar tanto a clientes como a los directores de los principales hoteles de la ciudad con el objetivo de que observasen el método de trabajo del alumnado.



Los jóvenes se mostraron muy entusiasmados con la iniciativa, ya que era su primera prueba de ‘fuego’. Se enfrentaban a la dura crítica del mundo exterior. Por ello, desde primera hora de la mañana se adentraron en los fogones para tener todo a punto ante la llegada de los comensales, unas dos horas más tarde. Y no aprobaron, se ‘salieron’. No hubo boca que no se hiciera agua ante las ‘delicatesens’ expuestas: dulces, salado, fruta. Todo acompañado de una impecable presentación le otorgó cinco estrellas a la cocina del Almina y una gran satisfacción a sus alumnos por superar su primer reto profesional. Una motivación para seguir con su formación que se extenderá durante dos años. Un período durante el que el equipo docente tiene previsto organizar más eventos de la misma naturaleza, dado que se trata de un proyecto divertido, didáctico y motivador. Con este tipo de actividades, destacó el director del centro, se pretende hacer una “proyección de la formación que se hace en el Almina al mundo exterior”, explicó Rodríguez. “Queremos que el resto de los ciudadanos de la ciudad tengan constancia de la gran formación que están recibiendo estos jóvenes”, añadía el director, quien los animó a seguir en la misma línea de trabajo, que consideró “magnífica”.



Por su parte la tutora del grado, Catalina Castillo, destacó el auge desplegado por sector de la restauración como un sector que se ha posicionado en un nicho muy específico y por ello, cada vez más, las empresas solicitan mayor formación entre sus empleados. Una formación basada en una metodología moderna y eficaz que tiene como objetivo que el alumnado alcance los más altos niveles de profesionalidad, los cuales se sellarán con un período de prácticas durante los tres últimos meses del grado en los principales restaurantes y hoteles de la ciudad, con quienes el centro educativo ya ha establecido un convenio.