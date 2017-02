El delegado señala de que la dinámica fronteriza está condicionada por ello

Durante los últimos días están llegando noticias a nuestra ciudad sobre la decisión que había adoptado la Aduana marroquí de repartir el número de carriles que tiene en la explanada de acceso a este país entre los residentes en Ceuta, los turistas marroquíes que llegan a Ceuta y los porteadores con vehículos. Al delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, se le preguntó en la mañana de ayer, cuando asistió junto al presidente a la visita de los stands de ‘Ruta contra el Cáncer’, que no tenía ninguna noticia oficial sobre esta posibilidad, aunque si le habían llegado los rumores desde distintos ámbitos. De todas maneras, quiso dejar muy claro que la dinámica de la frontera del Tarajal está condicionada por el embudo que existe con el puente internacional, dado que el mismo nada más que tiene un carril de entrada y otro de salida, con lo cual cualquier acción posterior está condicionada a que la circulación por el mismo sea lo más rápida posible, circunstancia que algunos momentos es imposible por no decir otra cosa. Por supuesto, también confirmo que de ser ciertas estas informaciones que apuntan a que Marruecos ha decidido realizar esta división “es de agradecer, pero lo cierto es que cuentan con una gran explanada de la que nosotros no disponemos en estos momentos”. Sentenció que ante el embudo del puente internacional con un solo carril, la posterior división en carriles según la procedencia puede no llegar a funcionar de la manera adecuada que quieren los marroquíes. Aún así, explicó que en las fronteras internacionales no existen los carriles para residentes, sino en todo caso para personas que pertenecen a países de la Unión Europea y quienes no lo son.