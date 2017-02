Una quincena de madres de alumnos del ‘Príncipe Felipe’ denunció ayer que el Ministerio de Educación les denegó estas ayudas porque “uno de los progenitores es marroquí”

La Dirección Provincial de Educación esgrime que su titular está fuera y solo dice que esa versión es parcial

La nacionalidad se ha convertido en un escollo para acceder a las becas escolares y las ayudas para el comedor. Eso es lo que denuncia una quincena de madres del colegio ‘Príncipe Felipe’, quienes aseguran que el Ministerio de Educación les ha denegado estas prestaciones porque, uno de los dos progenitores de los niños, es marroquí.



La presidenta de la barriada, Hanan Mustafa Al Lal, ejerció ayer de portavoz a demanda de las afectadas. “Según el Ministerio, siendo uno de los cónyuges de Marruecos, legalmente no le pertenecen a estos niños las becas. No lo vemos justo porque son españoles, tienen su DNI, pasaporte, su Seguridad Social y están cobrando los puntos de la Caja Nacional”, explicó en representación de las progenitoras. Los afectados calculan que son más de 40 los menores que “están sufriendo” esta negativa del ámbito educativo.



La Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta remitió a su titular, cuando regrese de Madrid, para pronunciarse sobre este asunto. El departamento de Becas en la institución de calle Echegaray declinó realizar declaraciones aunque adelantó que la versión de las madres es parcial.



A las puertas del ‘Príncipe Felipe’, las progenitoras dirigieron un llamamiento al Ministerio para conocer a qué se debe esta “discriminación”, como ellas mismas calificaron su situación, y demostraron que sus hijos son españoles mostrando pasaportes y DNI.



Una de las perjudicadas por la desestimación de la solicitud de becas presentó un documento expedido en Marruecos, que certifica que no percibe retribuciones o tiene propiedades en el país vecino, que afirmó que le fue solicitado en Ceuta para justificar su petición. Un ‘papel’ que le costó “25 euros” y, al final, le dicen que “no sirve para nada”. Esta madre lamentó que, cuando fue a entregar la reclamación, “me dijeron que ya no se recogen. Que ya hasta el año que viene y, entonces, tampoco las darán”, concluyó. Otra destacó que sus hijas nacieron en Ceuta, el padre es de la ciudad autónoma, no tienen tarjeta de residencia, sino nacionalidad y cuentan con DNI como el de cualquier español.



Entre los testimonios recogidos en la entrada a las clases, una de las indignadas reprochó que sin esas prestaciones sus vástagos tendrán que “dejar de estudiar” porque con los cónyuges en paro –su marido lleva siete años desempleado–, “¿cómo vamos a pagar el material que necesitan?”. Quieren saber por qué, desde 2010, sí tuvieron acceso a las becas y, en cambio este año, “nos las echan para atrás”.



Mustafa Al Lal recordó que la Constitución Española vela por los derechos de los niños y alertó de que habrá familias que no puedan costearse la educación de sus pequeños. “Hay personas que traen a sus hijos a este colegio que tienen un nivel económico muy bajo y tienen problemas hasta para ponerles el desayuno en la mesa”, intervino la presidenta de ‘Príncipe Felipe’. El colectivo no descarta emprender movilizaciones ante la Dirección Provincial del Ministerio de Educación.