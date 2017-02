No entiende que la presión obligara al Gobierno a que no se les contestara ante la ausencia de Varga

Ciudadanos se queja de que en la sesión de control del Pleno Ordinario de la Asamblea no ha tratado finalmente las dos interpelaciones registradas en tiempo y forma por el Grupo Político Ciudadanos-Cs Ceuta e incluidas en el orden del día.



En una nota de prensa, entregada a los representantes de los medios de comunicación momentos antes de que comenzara la sesión, Ciudadanos explicaba el motivo de la ausencia del único diputado y que no era otro que su presencia a la misma hora en una reunión convocada en Sevilla con compañeros concejales del partido de Andalucía y Melilla.



Asimismo, en ese comunicado hacían referencia a que las interpelaciones serían leídas por la portavoz de la Mesa de la Oposición y vicepresidenta II de la Mesa Rectora, Mayda Daoud, según el acuerdo con un único turno y, lógicamente, sin réplica.



No entienden que algunos diputados de la oposición, partidarios de la flexibilidad del Reglamento en otras ocasiones, hayan interrumpido a la vicepresidenta cuando leía la primera interpelación consiguiendo que no se abordaran en este Pleno asuntos de gran interés relativos a la acción del Gobierno. “A todas luces sí que resulta original, pero quizá ya no tan sorprendente como podíamos llegar a pensar que, debido a la presión proveniente de la bancada de la oposición, el Gobierno haya dejado de responder a cuestiones fundamentales aparejadas a la política local para atraer inversiones y sobre la compra de las parcelas de Plaza Nicaragua”.