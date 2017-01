Caballas denuncia que la actual política de fronteras puede estar facilitando “el nuevo Holocausto del siglo XXI”

El PP reclama responsabilidad al concejal lamentando su comparativa con la Alemania nazi

El Grupo Caballas no consiguió ayer la adhesión del Pleno a la Marcha por la Dignidad que tendrá lugar este sábado, en recuerdo a las 15 víctimas fallecidas el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban llegar a Ceuta cruzando el espigón del Tarajal. El debate no estuvo exento de polémica después de que el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, comparara las muertes de inmigrantes con el nazismo, advirtiendo a los presentes de que la actual política de fronteras puede estar facilitando “el nuevo Holocausto del siglo XXI”. “No se trata de repudiar las víctimas del Holocausto de una manera simplista, se trata de profundizar en las causas sociales que llegaron a convertir en normal los crímenes del nazismo. Cuando cosificamos a las personas, cuando las vemos como piezas de un engranaje diabólico que nos hace perder la perspectiva del ser humano… estamos convirtiéndonos en monstruos. Cuando decimos que tenemos que defender nuestras fronteras y empezamos a argumentar con frialdad en contra de los seres humanos a lo mejor nos convertimos en nazis y facilitamos un nuevo Holocausto en el siglo XXI, eso que nos parece normal, que la gente muera en las concertinas y ahogada, dentro de un siglo ya no nos parece tan normal, no parece la consecuencia de una política. A lo mejor estamos cometiendo monstruosidades, ahora hay que tener una convicción en los principios, por encima de todo está el ser humano. En este momento la actitud de las personas frente al fenómeno de la inmigración define la forma de estar en el mundo. Es fundamental la conciencia cómo se actúe porque eso tiene incidencia en nuestra vida cotidiana, no es un problema de fronteras, es de sentido de la vida”.



No consiguió el respaldo del PP a una propuesta con la que se trata de recordar a las víctimas del 6F, que son “un símbolo de la Europa que nos avergüenza”. “Esas 15 personas intentaban llegar a una Europa civilizada y sin embargo fueron recibidas con pelotazos de goma cuando luchaban con no ahogarse en el mar. Tres años después queremos mantener encendida la llama de la memoria, la exigencia de que se cumpla la legalidad internacional, que la Declaración de Derechos Humanos deje de ser papel mojado”, explicó Aróstegui, que se situó en el atril para defender un punto que no respaldó el PP, visiblemente molesto por la comparativa utilizada por el concejal.



“La Europa fortaleza mata. Quienes aquí estamos creemos que otra Europa solidaria es posible y más necesaria que nunca. La frontera de Ceuta y Melilla tiene que dejar de ser espacio de no derecho, en donde las devoluciones en caliente se suceden sin pudor, con una relación vergonzosa con Marruecos que hace el trabajo sucio. Aquí vive un pueblo que se indigna, que no va a consentir que se sigan mutilando cuerpos en las vallas y haya muertes en el mar. Nos intentan hacer creer que es justo perseguir y deportar a seres humanos, ante esto decimos ‘basta’. Es la cuarta Marcha hasta el espigón del Tarajal y la seguiremos haciendo mientras no haya justicia para las víctimas, cada año seremos más”, expuso Aróstegui. “Aquel día Ceuta fue la capital del horror. No podemos entender nunca como la prepotencia uniformada de Occidente disparaba pelotas de goma hacia personas vulnerables, indefensas, náufragos en la madrugada”. “No quiero que esta ciudad milite en el bando del odio, quiero que militemos en el bando de la solidaridad, que digamos alto y claro que nadie es ilegal, que nadie puede ser excluida. No quiero que dentro de 70 años nos califiquen de nazis por haber dejado que mueran personas inocentes por el único hecho de querer vivir, lo contrario hará que este mundo termine en una tercera guerra mundial”.



La respuesta del PP no se hizo esperar y llegó por boca de Susana Román, quien afeó a Aróstegui la comparativa con los nazis. “Por ahí no pasamos, hay un límite que se llama responsabilidad”, denunció. “Lamentamos los daños, las muertes y lesiones de todos, se produzcan en los inmigrantes, en los policías, guardias civiles o cualquier otro que se vea afectado. Empecemos por lamentar que esto se esté produciendo. Pero compararnos con los nazis… no… por ahí no pasamos… comparar el Estado español que es un estado social y democrático de derecho, que propugna la libertad, la justicia e igualdad… ponernos en el mismo rasero de la Alemania nazi…”, lamentó Román. “Esta ciudad es la más solidaria de España, aquí no hay persona que llegue con necesidad y no se le atienda. Hemos visto los negritos que llegan a Juan XXIII y los vecinos bajan a atenderles”. “La frontera está reconocida internacionalmente por todos los países, no se puede hacer demagogia con las vallas, las fronteras son necesarias. El Estado español tiene claro que tiene unas necesidades que atender, que son a los ciudadanos de este país y, por desgracia, para todos no hay”. Sobre el 6F advirtió de que a nadie le gustó que ocurrieran aquellas muertes, pero que Caballas lleve esta petición de adhesión al Pleno buscaba únicamente “una foto” poniendo al PP como “malo” por votar en contra.

EN DETALLE

Susana Román



“¿Cree que alguien quiere que haya daños por frenar a un inmigrante?”



Román insistió en su defensa del papel que le toca desempeñar a las fuerzas de seguridad en las fronteras. “No creo que sea plato de gusto estar a pie de valla teniendo que intervenir en situaciones que no desean, tienen que impedir que eso sea un paso abierto porque existe un derecho internacional que aplicar. Nos gustaría que no hubiera fronteras, que no hubiera ocurrido lo que sucedió ese 6 de febrero… ustedes aprovechan esto para meter cizaña (la continuación del procedimiento judicial del 6F). El follón se produjo en el lado marroquí, aquí se intentó solo saltar vidas. No es justo traer esta moción al Pleno que solo persigue hacer daño”.