Román anunció en el pleno que ya se ha recibido el estudio sobre el perfil de los parados en nuestra ciudad

El presidente de la Ciudad va a convocar a lo largo del mes de febrero una reunión de la Mesa por el Empleo, que fue creada hace varios meses y de la que forman parte tanto el Ejecutivo como las organizaciones empresariales y sindicales. Así lo anunció la consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Susana Román, al contestar a una moción de MDyC sobre que se le solicite al SEPE que pida a Madrid su inclusión en distintos programas que hay puestos en marcha para parados de larga duración.



Esta convocatoria que realizará el presidente Vivas se hace una vez que ha recibido el estudio encargado al catedrático de Economía, Joaquín Aranda, sobre el perfil de los parados en nuestra ciudad. A partir de ahí, según la misma Román se hará una propuesta con una serie de medidas a aborar.



Sobre el punto concreto existieron discrepancias entre el Gobierno y MDyC, dado que según el Ejecutivo es una labor que está haciendo ya el SEPE. Mientras, Fatima Hamed, en nombre de su grupo político sentenció que es un programa aprobado en Consejo de Ministros y que necesita de una petición previa.



En otro orden de cosas se analizaron los trabajos que está realizando la Consejería de Sanidad para la creación en Ceuta del registro de instrucciones previas que permite a una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, decidir que tratamiento desea recibir en fase terminal y si dona o no sus órganos, de manera que no tenga que intervenir la familia. Era una propuesta que hacía Ciudadanos y explicó la consejera Nieto que, ahora mismo, con la ley en la mano no se puede crear en Ceuta este registro.



Además no se aprobó con los votos del PP una propuesta socialista para que a través de la Oficina de Consumo se informe a los ceutíes afectados por la cláusula suelo cuales son los derechos que le corresponden. Según la consejera de Sanidad, que tiene las competencias en Consumo, es una labor que ya se está realizando.