El fervoroso dontancredismo practicante del Presidente Rajoy, llega a ser exasperante. Si bien es cierto que una de las virtudes que deben acompañar a un buen gobernante es la templanza, una cosa es la moderación y otra muy diferente esperar a que pase el tiempo a ver si deja de llover, en este caso, con el mercado de la luz en entredicho, si hay suerte y comienza a llover.



Apelar a la lluvia como solución a la subida de precios en un mercado en el que se evidencian oligopolio y oligopsonio encubierto, en el que el 70% de la producción y más del 90% de la compra la realiza un conglomerado asociado de 5 empresas bajo el acrónimo de UNESA, huele a cuerno chamuscado, a dejación de funciones, a merienda de negros, y deja muy mal a las instituciones políticas, precisamente en la semana que ve la luz un informe anual sobre corrupción, dejando a España en la peor posición de su historia, a la altura de países como Lituania, Brunei o Costa Rica.



Y no se trata de que los populares practiquen el quietismo contra la sinrazón y desmanes de la política. Por ejemplo, esta misma semana la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tomado medidas para controlar mejor las dietas que los congresistas percibían por viajes, a saber, hasta ahora: 150 euros diarios si es al extranjero, y 120 euros diarios si es nacional; desplazamiento y alojamiento aparte. O sea, que hasta que Ana Pastor no ha tomado cartas en el asunto, un congresista español viajando recibía, sin justificación alguna, esas cantidades de dinero para desayunar, comer y cenar. Eso es lo que se denomina un paladar exquisito… con pólvora del Rey.



Son las personas quienes imprimen carácter a las instituciones que gobiernan, y es por eso que esta política, Ana Pastor, está considerada como una mujer de Estado reconocida por propios y ajenos durante toda su dilatada trayectoria política, que desde hace 30 años no conoce tacha.



La honestidad y brillantez en la gestión por personas como esta, son las que hacen que los populares sigan teniendo cierto atractivo.



La calidad personal sobrepasa las fronteras de la intimidad. Por eso siempre he apostado en que, si quiere conocer a un político, vea cómo se comporta en sus aspectos más mundanos: su trabajo (difícil debido a que muchos sólo han percibido salarios desde que gastan poltrona política), sus amistades, su comportamiento fuera del despacho oficial…



Tan sólo faltan 2 semanas para el 18º congreso de los populares. No pierdo la esperanza, pero mucho tiene que llover para que emane una nueva forma de hacer política, que apueste por valores personales y no por cuotas sociales o de poder, por defender la base ideológica y no por amoldarla a los tiempos, por liberar al partido de los defectos y no por encumbrarlos hasta que sean portadas de periódicos por sus paseillos al juzgado. Qué llueva, qué llueva…