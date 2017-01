Vivas además es partidario de que haya zonas de ocio dentro del propio edificio

La gran novedad que presentará el Gobierno autonómico en el proyecto que realizará para la reforma del mercado central de abastos es que incluirá la recuperación del Foso de la Almina. Por supuesto, como reconoce el mismo presidente Vivas, no se quiere perder la oportunidad de poner al día el edificio que alberga al mercado central sin dar valor a uno de los elementos más importantes del patrimonio de nuestra ciudad como es la conexión entre las dos bahías a través de lo que ahora mismo es el sótano del edificio de mercaderías.



Como ya hemos venido publicando, ahora mismo, se está pendiente de licitar un estudio, sobre el que ha insistido, de manera principal, el arquitecto municipal, Javier Arnáiz, para que se conozca el estado patológico de las estructuras del mercado.

Si este informe es positivo, tal y como se espera por parte del Gobierno autonómico, la gran apuesta consistirá en una reforma que se iría haciendo planta por planta y trasladando a los distintos adjudicatarios de un espacio a otro.



Con esa fórmula, desde luego, no se les debería llevar a una nueva ubicación fuera de las actuales dependencias, razón por la cual se desechó desde el primer minuto la demolición y construcción de un nuevo edificio.



Una de las ideas que sigue defendiendo el equipo de Gobierno y también el presidente de la Ciudad fue una de las fórmulas que presentaron los técnicos de Mercasa cuando realizando un anteproyecto recientemente, en el instante en que el mercado se iba a trasladar al solar donde actualmente se encuentra la Plaza Vieja.



Es decir, crear espacio de divertimento y ocio dentro de las dependencias del mercado, ya que es una fórmula que se está empleando en muchas provincias de nuestro país.



De manera que sería un edificio totalmente nuevo, pero que podría convivir con esa puesta al día del Foso de la Almina, al igual que sucede con la Biblioteca Pública que contiene en su interior un yacimiento arqueológico.

Una reforma que debe ser la definitiva

La reforma que quiere emprender el equipo de Gobierno en la presente legislatura, respetando el edificio del actual mercado central, pero cambiando en profundidad todo el interior para que se convierta en uno de los más modernos de España parece que ya no tiene marcha atrás. No es probable, desde luego, que pueda producirse alguna marcha atrás a este respecto. Lo cierto es que también se pretende que no se pierda una posibilidad que también ha estado barajándose durante muchos años como es la recuperación del Foso de la Almina, lo que supondría la creación de un paseo bajo el actual mercado y la puesta en valor de unos restos de la historia de Ceuta que son esenciales.