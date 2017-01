Señala que los ciudadanos quieren que las administraciones solucionen sus problemas

El presidente Vivas tiene muy claro que la Policía Local va a ayudar en todo lo que pueda al Cuerpo Nacional de Policía en el mantenimiento de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. En primer lugar, porque como ha señalado a esta redacción “no creo en los compartimentos estancos”.



En todas las comparecencias que ha realizado a lo largo de los últimos meses ha manifestado de una manera muy clara que el entendimiento es perfecto tanto a nivel político con el delegado del Gobierno, al igual que a nivel de los máximos responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. Sabe que, nos encontramos, en unos momentos, donde en Ceuta los ciudadanos piden un incremento de la seguridad, ante la situación que se ha vivido en los últimos meses y que todavía continua, pero también defiende que las estadísticas marcan unos parámetros que deben ser tenidos en cuenta.

Administraciones



Vivas siempre ha señalado que a los ciudadanos lo que les importa es que las administraciones les solucionen sus problemas y que no miran, desde luego, desde la calle quien es el que ejerce las competencias en función de lo establecido en la legislación. “Por ello, no nos queda más remedio que dar respuesta a las peticiones ciudadanas y más en una ciudad como Ceuta donde muchas desde la Ciudad Autónoma apoyamos a la Administración General del Estado en muchas áreas que no son de nuestra competencia o incluso también se produce ese camino al revés”.



Reconoce que la competencia de la seguridad ciudadana es de la Administración General del Estado, pero también advierte de manera clara que la ley igualmente exige a la Policía Local que ejerza de auxiliar del Cuerpo Nacional de Policía. “Debe existir una complementariedad y una coordinación entre los dos Cuerpos”.



Y un ejemplo de ello ha sido el acuerdo alcanzado en el caso de los apedreamientos a los Bomberos, donde el nuevo protocolo deja claro que si la Policía Nacional no puede acudir en un momento determinado a prestar ese apoyo a los miembros del SEIS lo ejercería la Policía Local, a través de su Unidad de Intervención Rápida (UIR).



Termina su intervención pidiendo que no se haga uso de “esos compartimentos estanco en los que no creo, ni si es la Policía Local o la Nacional la que acude, sino si la seguridad está atendida y hagamos luego un balance global sobre los resultados”.