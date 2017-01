Ni el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, va a dimitir ni la Policía Local va a disponer de material antidisturbio, en concreto de armas largas como han pedido esta mañana en una concentración sindical.

El propio Hachuel ha sido el encargado de darles la noticia, ya que piensa continuar en su cargo hasta que el presidente Vivas lo quiera.

Tampoco tendrá la Policía armas largas, explica el consejero, primero porque sus competencias son claras y, segundo, porque los servicios técnicos lo han desaconsejado ya que es costumbre de los niños forzar a la Policía a que efectúe disparos de pelotas de goma para luego divertirse con ellas.

“Cuando llegué no lo vi con malos ojos, pero contrastados los servicios técnicos lo desaconsejaron porque es contraproducente incluso para la Policía el que tengan armas largas. La Policía Local tiene una función muy concreta. Los medios que piden van con pelotas de goma y no es conveniente porque los niños provocan para divertirse después con esas pelotas”, ha expuesto Hachuel. No es cuestión de que la Policía Local no sea responsable a la hora de poder hacer uso de esas armas, pero Hachuel ha dejado claro que es el CNP el que debe tener los medios antidisturbios para saber cómo actuar.

Por cierto que en breve habrá una Junta Local de Seguridad para abordar no solo la entrada del Tarajal II sino también los últimos apedreamientos acontecidos.