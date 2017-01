Hacía tiempo que no experimentaba el fresquito de la sierra en la cara, así que me dirigí a Priego de Córdoba para incorporarme a un clinic de veteranos del tenis de mesa, cuya técnica nunca se termina de aprender.



Es bien sabido que el nuevo año trae nuevos propósitos, y es así que me he propuesto como primera opción ponerme en forma, pero en serio. Últimamente he distraído mi ejercicio, ya que no es lo mismo entrenar dos veces por semana que a diario. La clozapina tiene como efecto secundario hincharte como un globo y la línea de la felicidad se ha expandido, así que he de redoblar mis esfuerzos.



Pero habiendo voluntad todo es posible. Durante una semana he entrenado cuatro horas y media con jugadores de primer nivel, como si de un mocoso se tratase, para terminar con el cuerpo molido y hecho una sílfide.



Lo que quiero decir aquí es que si media la voluntad gran parte de las cosas que parecían imposibles, se trasforman en asequibles y cercanas. La voluntad es ese impulso, ese tomar aire para los días de escasez, esa paciencia para vencer al enemigo que es la postración, esa medicina que nos llena de acción, ese reflejo al fin.



El deporte es una apuesta segura cuando sopla el frío, y a diferencia de otras sólo requiere un poco de gravedad en el gesto y determinación. El deporte es sacrificio, pero a cambio el cuerpo se reconforta, y queda a disposición para la fatiga, para el trabajo y para la mente.



Ya sobre la pista he tenido el privilegio de estar asistido por el TOP 1 español, Carlos Machado, que da nombre a la ciudad deportiva de Priego, y que en la actualidad compagina la superliga española con la francesa. Y también con su hermano, José Luis, que ya estuvo como jugador en el proyecto de superdivisión de Ceuta, el Gabitec TM, y que en la actualidad es el seleccionador nacional de Guatemala.



Da envidia sana ver cómo tienen organizado el tenis de mesa en Priego. De hecho, además de una sala de entrenos espectacular, tienen adosada una miniresidencia donde están acogidos para el deporte y el estudio un grupo de promesas del tenis de mesa, y donde miden su proyección para el futuro.



Durante una semana he paseado por este pueblo de calles angostas, que parecen trasportarte a otros tiempos. La hospedería era un sitio acogedor, y además ofrecían una gastronomía deliciosa.



Como anécdota me llevo la amistad de David, un veterano estadounidense que se halla de visita por nuestro país, y que siempre viaja con su raqueta por si surge la oportunidad. David me contaba que le resulta difícil disfrutar del entrenamiento en su ciudad de residencia y que para hacerlo tiene que desplazarse dos horas de carretera hacia Boston. Me llamó la atención la naturaleza de su oficio: anticuario de libros.



Si me veo en condiciones participaré en el campeonato de España en Reus, este mayo.