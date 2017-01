Los dos detenidos por la Guardia Civil aceptaron los cargos siendo condenados por conformidad

La pareja que fue detenida el pasado jueves tras cruzar el paso del Tarajal con un inmigrante procedente de Bangladesh ha sido condenada a 9 meses de prisión, pena que, con la rebaja derivada de la conformidad, queda en 6. No entrarán en la cárcel al no tener antecedentes por lo que dicha condena queda en suspenso bajo la advertencia de no incurrir en otro delito en un plazo concreto.



El español I.M.A. y el marroquí M.E.I.I. fueron detenidos en la frontera cuando cruzaban a Ceuta ocultando a un joven asiático en un doble fondo simulado con tablones de madera que habían ideado en su furgoneta. La Guardia Civil, que mantiene abiertas varias investigaciones por el uso de ‘vehículos-patera’ usados para el tráfico de personas, descubrió el delito, abortándolo con la detención. Un arresto que ha tenido que prorrogarse hasta ayer debido a la falta de un intérprete de la lengua del inmigrante rescatado.



Los dos detenidos reconocieron los hechos ante la autoridad judicial, aceptando así su implicación en este delito contra los derechos de los extranjeros, lo que favoreció la rebaja de esa condena de 9 a 6 meses de prisión, siendo puestos con posterioridad en libertad.



El pasado diciembre, en plenas Navidades, la Benemérita también detuvo a un marroquí cuando intentaba cruzar a Ceuta ocultando a otro asiático en un doble fondo de su coche. De igual manera que en este asunto, también se dictó condena tras un acuerdo.