La ministra de Sanidad anunció que estudia que las rentas superiores a 18.000 euros anuales abonen más en la adquisición de medicamentos

El anuncio de “revisar” el copago farmacéutico realizado esta semana por Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sembrado la incertidumbre entre los pensionistas que puedan resultar afectados por esta medida que aún está en estudio.



De acuerdo con los datos del informe Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias que realiza cada año el Ministerio de Hacienda en base a las declaraciones de la renta presentadas durante el ejercicio, del total de 12.535 pensionistas en Ceuta, 3.568 tendrían que pagar más por sus medicamentos en caso de que el Gobierno apruebe finalmente esta reforma. No obstante, desde la Agencia Tributaria explicaron que este método de cálculo resulta impreciso puesto que el concepto de pensión incluye la pluralidad de percepciones, ya sean públicas o privadas, y no contempla otro tipo de rentas que el jubilado pueda ingresar. Sin contar con que la coincidencia entre los tramos de pensión y la estratificación dada por Montserrat no es exacta. No obstante, pese a ser un método impreciso, resulta orientativo.



Montserrat se refirió este lunes en RNE-Ràdio 4 a su intención de “ajustar” este copago a los jubilados que cobran pensiones más altas. Una calibración que repercutiría en las rentas del tramo comprendido entre 18.000 y 100.000 euros. Un segmento poblacional que, en la actualidad, desembolsa un porcentaje de lo que cuestan sus medicamentos hasta alcanzar un máximo mensual de 18 euros.



El resto –por debajo de 18.000 euros– seguiría abonando el 10 por ciento hasta un tope de ocho euros al mes. Según este nuevo planteamiento, el Ministerio establecería tres horquillas: de 18.000 a 30.000 euros al año, de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a más de 100.000.



En el caso de Ceuta, de los 3.568 pensionistas que declaran pagas superiores a los 18.000 euros, un total de 2.609 personas se quedarían en el primer tramo establecido, según las estadísticas de la Agencia Tributaria relativas a 2015 –últimos datos disponibles–. A partir de ese estudio, otros 910 pertenecerían al segundo intervalo, que verían aumentar aún más su aportación y el último, compuesto por 49 personas, tiene pensiones que se acercan o superan los 100.000 euros al año, por lo que continuarán desembolsando el límite máximo de copago por un importe de 60 euros mensuales.



La ministra explicó que antes de cualquier cambio se realizará un informe que correrá a cargo de expertos de su cartera y expertos externos al Ministerio, asesorados por el Consejo Asesor. No obstante, con el objetivo de mostrar un mensaje de tranquilidad a la población y, especialmente, a los pensionistas, advirtió de que dicho informe no está aún en marcha.



“Cuando esté el informe lo pondremos en conocimiento de todos los grupos parlamentarios, y estudiaremos entre todos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, añadió la ministra de Sanidad en declaraciones a los medios nacionales.

Ceuta, ‘laboratorio’ del ‘repago’ farmacéutico

Los pacientes fuera del régimen hospitalario están exentos, desde hace un año, del pago por los medicamentos de dispensación en la farmacia del Hospital Universitario. Éste fue uno de los cambios significativos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 introdujo en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Un ‘repago’ que afectó exclusivamente a Ceuta y Melilla puesto que fueron las dos únicas autonomías que, al carecer de las competencias en sanidad, obedecieron al Ministerio de Ana Mato en 2013. Una experiencia que tuvo por ‘laboratorio’ las ciudades autónomas y que, finalmente, quedó derogada. Ceuta y Melilla, gestionadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, aplicaron el denominado copago para medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estaban ingresados. Una medida de ahorro que suscitó la rebelión del resto de las comunidades y cuya recaudación resultó ser reducida.